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четверг, 22 августа 2019 07:25

Рейтинг лучших украинских школ в 2019 году

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Рейтинг лучших украинских школ в 2019 году
Лучшие школы Украины в 2019 году Фото: РБК-Украина

Рейтинг был составлен по результатам среднего значения баллов внешнего независимого оценивания.

Третий год подряд лидером среди всех учебных заведений в Украине становится Львовский физико-математический лицей-интернат при ЛНУ им. Франка. Второе и третье место занимают киевский лицей "Интеллект" и Естественно-научный лицей №145 соответственно, передает Освіта.ua.

По результатам ВНО четвертое место занял Технический лицей НТУУ "Киевский политехнический институт". Замыкает пятерку лучших Днепровский лицей информационных технологий при Днепровском национальном университете им. Гончара. Шестым стал Украинский физико-математический лицей Киевского национального университета им. Шевченка.

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По сравнению с 2018 годом в ТОП-10 рейтинга попали новые учебные заведения. Украинский гуманитарный лицей Киевского национального университета им. Шевченка, который поднялся с 11 на седьмое место и Гимназия №178 Соломенского района Киева, занявшая восьмое место. В прошлом году она была на 22 месте.

Девятую строчку занял Харьковский физико-математический лицей № 27. Десятку лидеров замыкает Украинская гимназия №1 Ивано-Франковского городского совета, которая поднялась на 10 место с 13 в 2018 году.

В первую десятку рейтинга попали шесть учебных заведений из Киева. По одному учебному заведению из Днепра, Львова, Харькова и Ивано-Франковска.

Лидером рейтинга по результатам ВНО среди областей стала Киевская область, сдвинув с первого места на второе Львовскую область. Третье место, заняла Черкасская область.

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