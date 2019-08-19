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Почему в Украине дефицит учителей: мнение эксперта

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Почему в Украине дефицит учителей: мнение эксперта
Зарплаты учителей вырастут на 10%. Фото: Depositphotos

С 1 сентября рабочий оклад преподавателей вырастет на 10%. Большую зарплату будут получать педагогические работники учреждений дошкольного, внешкольного, профессионального образования. Им в прошлом году выплаты не повышали.

"Чтобы изменить ситуацию радикально, зарплаты надо повышать не на 10%, а вдвое. Так, для учителей высшей категории 10% может быть дополнительно 700-800 гривен, а для молодых специалистов - мизерные 100-200 гривен", - пояснил Gazeta.ua шеф-редактор портала "Образовательная политика" Виктор Громовой.

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По его словам, в Украине перед новым учебным годом в детсадах и школах много вакантных мест. Ведь требования и ответственность к специалистам колоссальные, а зарплата низкая.

"В мире директора и завучи получают в два-три раза больше, чем учителя высшей категории. Там не принято, чтобы они имели еще полставки учителя-предметника. У нас же из-за низкой зарплаты квалифицированные менеджеры будут работать где угодно, но не в школе", - объясняет Виктор Громовой.

С 2020 года размер учительских зарплат через новую систему оплаты труда педагогов вырастет от 20 до 70%. Зарплата младшего воспитателя детского сада вырастет с 4173 до 6369 грн. Опытного - с 6509 до 9100 грн. Молодой учитель будет получать 7643 грн. Сейчас имеет 6410 грн. Выплаты учителям высшей категории повысят с 8182 до 10500 грн. С 4540 до 7700 грн вырастет зарплата у молодых мастеров профтехучилищ. Опытные со стажем будут получать не менее 9800 грн. Руководители кружков внешкольной работы со следующего года будут иметь 5781 грн в месяц.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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