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пятница, 27 сентября 2019 07:25

Новосад ответила, продолжит ли образовательную реформу

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Новосад ответила, продолжит ли образовательную реформу
Анна Новосад продолжит образовательную реформу Фото: УП. Життя

МОН имеет план, как будет внедряться реформа базовой школы в 5-9 классах.

В 5-11 классах точечно меняться программа обучения, сообщила министр образования и науки Анна Новосад в интервью BBC News Украина.

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"Я была здесь с предыдущей командой, я видела, как много усилий было вложено в старт Новой украинской школы и которые промежуточные результаты, - сказала министр. - Я считаю, что одной из задач нашей команды максимально сохранить те правильные вещи, которые были начаты, сделать максимум, чтобы продолжить образовательную реформу".

По ее словам, задачей министерства является завершение изменений в начальной школе.

"В этом году пошли в Новую украинскую школу первые и вторые классы. Далее пойдут третьи и четвертые. Нужно завершить повышения квалификации учителей ", - добавила Новосад.

Анна Новосад заявила, что хочет ускорить реформу Нуш. Она считает, что запрос на изменения есть во всех родителей, а не только в 1-2 классах.

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