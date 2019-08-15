Какого числа прозвучит первый звонок

Первое сентября в Украине приходится на воскресенье Фото: Первая электронная газета

2019-го 1 сентября приходится на выходной день - воскресенье.

Украинские школьные учреждения имеют право самостоятельно выбирать формат и дату празднования Первого звонка, передает 24 канал.

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В этом году большинство учебных заведениях Украины проведут линейку 1 сентября, в других школах празднования пройдет 2 сентября.

Чтобы узнать дату проведения праздника, необходимо накануне обратиться в школьное учреждение.

В Украине детей без необходимых прививок не будут пускать в школы и сады.