Какого числа прозвучит первый звонок

2019-го 1 сентября приходится на выходной день - воскресенье.
Украинские школьные учреждения имеют право самостоятельно выбирать формат и дату празднования Первого звонка, передает 24 канал.
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В этом году большинство учебных заведениях Украины проведут линейку 1 сентября, в других школах празднования пройдет 2 сентября.
Чтобы узнать дату проведения праздника, необходимо накануне обратиться в школьное учреждение.
В Украине детей без необходимых прививок не будут пускать в школы и сады.
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