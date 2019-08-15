Результаты впечатляют: сколько человек сдали ВНО на 200 баллов

ВНО на 200 в 2019 году сдало 274 участника Фото: Телеканал Z

274 участника внешнего независимого оценивания получили 200 баллов по одному предмету.

Самый высокий балл на ВНО по двум предметам получило 8 человек, один участник набрал по 200 баллов по трем предметам, передает Украинский центр оценивания качества образования.

"Наибольшее количество таких абитуриентов по математике, английскому языку и химии", - сказал и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

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По математике 200 баллов получили 98 абитуриентов, по химии - 77, по английскому языку - 36, по биологии - 26, по украинскому языку и литературе - 17, по истории Украины - 13, по физике - 4, с немецкого, английского языков и географии - по одному абитуриенту.

"Мы имеем одного участника, который зарегистрировался на 3 предмета и получил 3 оценки по 200 баллов", - сообщил Бойко.

Добавил, что им оказалась девочка из обычной общеобразовательной харьковской школы.

Наибольшее количество 200-балльников в Киеве - 63, во Львовской области - 41, Харьковской - 25 и Днепропетровской - 20.