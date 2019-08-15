Сколько каникул будут иметь украинские школьники в 2019-2020

МОН предложило график школьных каникул Фото: Знамя индустрии

Длительность каникул в школах не должна превышать 30 дней.

Согласно закону об образовании, даты всех каникул определяют в каждом учебном заведении индивидуально. Однако Министерство образования и науки Украины предложило свой график школьных каникул.

Для осенних каникул МОН рекомендует период с 28 октября по 3 ноября, для зимних - с 23 декабря по 7 января, весенние каникулы планируют провести с 23 марта по 29 марта. Традиционные летние каникулы продлятся с 1 июня по 31 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему каждый восьмой абитуриент отказался от бюджета

Причиной для дополнительных каникул может стать эпидемия гриппа, карантин, значительное ухудшение погодных условий и другие особые обстоятельства.

По случаю государственных и религиозных праздников для школьников будут также другие выходные:

14 октября (понедельник) - День защитника Украины.

25 декабря (среда) - католическое Рождество.

8 марта (воскресенье, поэтому, очевидно выходным днем ​​станет понедельник 9-го) - Международный женский день;

19 и 20 апреля (воскресенье и понедельник) - Пасхальные праздники;

1 мая (пятница) - День труда;

9 мая (суббота, поэтому наверняка выходной перенесут на понедельник 11 мая) - День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Первый звонок в школах прозвучит для всех учеников традиционно в первый будний день сентября. В этом году он приходится на 2-е число в понедельник.