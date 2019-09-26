Какая часть вузов проинформировала поступающих об условиях вступительной кампании

37% вузов вовремя проинформировали поступающих об условиях вступительной кампании Фото: Профсоюз работников образования и науки Украины

37% вузов обеспечили своевременное и необходимое информирование абитуриентов.

Соответствующие данные получили по результатам мониторинга организации и проведения вступительной кампании в учреждениях высшего образования, которые провела Государственная служба качества образования.

В каждом пятом заведении высшего образования объем необходимой информации не превышал 20% или она полностью отсутствует.

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"Показательно, что практически отсутствует необходимая информация в каждом втором базовом частном ЗВО, и только 3% таких ЗВО обеспечили ее должный уровень. Лишь 48% из 34 проверенных сайтов ЗВО обеспечили высокий и средний уровень информирования абитуриентов", - сообщают в Государственной службе качества образования.

В 1077 учреждениях высшего образования вовремя разместили Правила приема в Единой государственной базе по вопросам образования. 42 вузы разместили собственные правила с нарушением сроков. 186 учебных заведений не загрузили правила приема в ЕДЕБО.

За период проведения мониторинга организации и проведения вступительной кампании 2019 проверили 125 сайтов вузов различных форм собственности во всех регионах Украины.