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Как подготовиться к ВНО 2020

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Подготовка к внешнему независимому оцениванию (ВНО) — вот главная причина стресса старшеклассников, родителей и учителей. Какие предметы выбрать, как готовиться, что нужно знать для получения наивысшего балла и, наконец, как обуздать свое волнение?!

Авторы проекта naurok.ua провели опрос учеников и учителей онлайн-школы. Ниже делимся советами, рассказываем, какие изменения ждут тех, кто будет сдавать экзамен в 2020 году, и предлагаем старшеклассникам выполнить 5 полезных заданий.

Совет первый — не пытайся подготовиться на 200 баллов

Мысли глобальное! Ты сдаешь эти экзамены не ради баллов, не ради того, чтобы тобой гордились учителя или родители. Твоя цель — поступить в вуз и получить профессию. Напоминай себе об этом каждый раз, когда будешь брать в руки учебник или начинать решать пробные тесты.

Можно потратить год на изучение пособий, проходить курсы подготовки к ВНО. Но без правильного понимания конечной цели — это не имеет смысла.

Твое задание: определи, какую специальность хочешь получать. Найди на сайте выбранного вуза информацию о дисциплинах и количестве баллов, необходимом для поступления.

Совет второй — ознакомься с официальной документацией

Да, это далеко не самая простая и точно не самая увлекательная часть подготовки к ВНО, но она поможет тебе разработать правильную стратегию.

На сайте Украинского центра оценивания качества образования есть информация о содержании заданий, начислении баллов, а также программах независимого оценивания, согласно которым нужно готовиться.

О ВНО по украинскому, начислении баллов и секретах подготовки можно узнать из этого видео:

Наиболее существенные изменения в этом году коснулись следующих учебных дисциплин:

• География. Заданий с открытым ответом стало меньше — 6, против 8 в прошлом году. На выполнение 150 минут, как и в прошлом году
• Биология. Имеем на 2 задания больше, однако и время на выполнение выросло со 120 минут до 150
• Физика. Общее количество заданий не изменились, их все так же 52, но большее значение уделили решению задач. В этом году в тестовой тетради их на 4 больше. Для решения оставили те же часовые рамки — 180 минут
• Химия. Здесь, как и в случае с физикой, увеличилось количество задач. Выполнить их нужно, как и в прошлом году, в течение 150 минут

Твое задание: распечатай программу независимого оценивания по тем предметам, которые ты собираешься сдавать.

Совет третий — запомни формулу идеальной подготовки к ВНО

Прошлогодние выпускники, получившие больше 180 баллов, рассказали о своих "союзниках" и "врагах". Мы составили три компонента успеха и отняли от них злейшего врага каждого ученика или студента. Так появилась наша формула:

 

Видишь в нашей формуле совет "трать все свободное время на подготовку"? Его там не будет никогда! Тебя ждет экзамен, к которому невозможно быстро подготовиться.

Ты должен готовиться в течение всего года, а для бега на такие длинные дистанции нужно уметь "возобновлять дыхание". Если тебе нужно несколько дней отдыха, позволь себе это!

Твое задание: придерживайся формулы идеальной подготовки и не забывай об отдыхе ;)

Совет четвертый — полагайся на логику

На независимом оценивании часто случаются тесты с очень похожими вариантами ответов, которые могут казаться тебе одинаково правильными. В таких случаях выбирай наиболее логичный и понятный вариант.

Ошибка выпускников — считать, что экзамен создали коварные люди. Это не так. Тестовые задания лишь фиксируют, насколько хорошо ты владеешь школьной программой.

Еще одна ошибка — торопиться с выводами. Всегда дочитывай условие до конца. Иногда, прочитав лишь первое предложение, выпускники выбирают ошибочный вариант, который кажется им правильным. А все потому, что в конце условия было несколько слов, которые меняют весь ход решения!

Посмотри видео от "На Урок" и узнай, как упростить подготовку к ВНО по английскому:

Твое задание: научись мыслить логично и всегда дочитывай условие до конца!

Совет пятый — не игнорируй пробное ВНО

Обрати внимание! Уже известны даты нынешней регистрации: 3–24 января. Не проворонь этот период из-за зимних каникул и новогодних праздников.

 

К сожалению, расписание не позволит успеть пройти все выбранные предметы. Поэтому мы советуем кроме украинского языка и литературы, сдать пробный экзамен по тому учебному предмету, который вызывает у тебя больше всего трудностей.

После составления пробного оценивания ты сможешь посетить вебинар "На Урок", посвященный детальному разбору заданий и ошибок.

Твое задание: добавь в напоминания на смартфоне дату старта регистраций на пробное ВНО-2020 — 3 января!

Совет шестой — используй все ресурсы для подготовки

Держи себя в тонусе и используй различные учебные средства. Хорошо тренируют память и внимательность специальные приложения на смартфоне, а запомнить ключевые исторические события лучше всего через научные и художественные фильмы.

Ищи дополнительную информацию, касающуюся темы, которую изучаешь. Даже если тебе это не понадобится на ВНО, эта информация сделает учебу интереснее, а знания структурированнее.

Интернет — твой верный помощник и союзник. Используй возможности онлайн-обучения, когда чувствуешь, что самостоятельной подготовки недостаточно. Опробуй все!

Пробные тесты помогут отслеживать и фиксировать свои достижения. Уроки на YouTube могут быть полезными для повторения, а онлайн-курсы сформируют основательную базу знаний.

Твое задание: узнай, как подготовиться к ВНО, на сайте naurok.ua

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