Эксперт назвал причину низких результатов украинцев на PISA

Украина заняла 39 место из 80 стран мира по результатам рейтинга качества школьного образования PISA-2018. В исследовании оценивали знания 15-летних подростков в трех видах грамотности. Из чтения украинские ученики заняли 37-42 место, математики - 41-46 и естественных наук - 35-42 место.

Автор: ОЕСP Результаты Украины и ближайших к ней государств в рейтинге PISA

В международном тестировании наша страна участвовала впервые. Всего задачи проходили 600 тыс. подростков, из которых 6 тыс. - украинцы. Сейчас украинское школьное образование находится на уровне с Турцией и Люксембургом. Мы стараемся догнать Беларусь и Хорватию. Сильно отстаем от других стран бывшего Советского Союза - России, Латвии и Литвы. Что касается Эстонии, то она - одна из лучших стран по уровню обучения.

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"Многие считают, что виновной в таких результатах есть советская система образования. Однако ее давно уже не существует. Кроме этого, в Белоруссии или Эстонии она тоже была и в те же годы, что и у нас. Но их результаты значительно выше. Поэтому не стоит искать причину в прошлом, - говорит шеф-редактор портала "Образовательная политика" Виктор Громовой. - Для меня результат украинских школьников является ожидаемым. Видя реальное состояние нашего образования, не стоило надеяться на какие-то невероятно положительные результаты. Более удивило, что рядом с Украины находится Люксембург. Зная уровень жизни и инвестиций этой страны в обучение я не ожидал увидеть ее так низко".

36% украинских подростков не достигли базового уровня по математике. В европейских странах таких учеников - 24%. К 2020 году в этих государствах планируют уменьшить это количество до 15%. Из чтения базового уровня не имеют 25,9% учащихся. С естественных-наук - 26,4%. В целом, по показателям успешности Украина отстает от стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, куда входят 35 наиболее экономически развитых стран мира на 39 баллов по математике, 23 из чтения и 22 балла из естественно-научных дисциплин.

Автор: ОЕСP Топ 20 стран и Украины в математике

"Есть несколько причин посредственных результатов украинских подростков, - добавляет Громовой. - Во-первых, недостаточное финансирование образования. В течение 10 лет Украина тратит на обучение одного ученика 27 тыс. долларов. Самые успешные страны - 50 тыс. долларов за аналогичный период. Согласно государству нужно вдвое увеличить расходы на школьников, материальную базу и зарплаты учителей. Во-вторых, анализировать потребности общества. Нам нужно создать спрос на те профессии, которые являются наиболее необходимы. Например, человек с высоким уровнем знаний математики должна иметь перспективы реализовать себя, получать высокую заработную плату и рассчитывать на карьерный развитие в Украине, а не за границей, где большой спрос на хороших специалистов".

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Шкала PISA имеет шесть уровней. Первый - самый низкий, второй - базовый, третий-четвертый - достаточный, пятый-шестой - уровень олимпиадников. Если человек не достиг базового уровня по математике, чтения или естественных наук, то в будущем она не сможет сотрудничать с другими людьми, решить простейшие жизненные задачи или работать с текстом.

"Для того, чтобы наше образование было более приспособленным к жизни, а не только академическым, необходимо менять содержание учебных программ, пособий, применять более современные подходы в преподавании. Например, кейс-стади, когда процесс обучения максимально приближают к реальной практической деятельности какого-то специалиста, - говорит эксперт. - в Германии, к примеру, детей могут отвезти на ферму. Там они собственными глазами видят весь процесс изготовления молока и сыра. Для детей, которые выросли в городе такая практика будет чрезвычайно познавательной. А увиденное лучше запомнится, чем если бы они об этом просто услышали".

Автор: ОЕСP Топ 20 стран и Украины в естественнонаучных дисциплинах

46,4% украинских подростков достигли третьего и выше уровней по чтению, 37,9% - по математике, 43,6% - естественных наук. Ребята в Украине на 7 баллов перегоняют девушек в результатах по математике. Из чтения девушки впереди ребят на 24 балла. Дети из более богатых семей имеют вдвое больше шансов учиться лучше. Однако есть 12% подростков из малообеспеченных семей, получивших высокие результаты по тестам PISA. Также украинские ученики, живущие в деревнях, чувствуют себя счастливее, чем их ровесники в городах. 25% учеников говорят, что никогда не слышали положительных слов от учителей. А их поддержка способна повысить результаты на 4 балла.

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"Чтобы повысить интерес детей к естественно-научному образованию необходимо создавать в школах мейкерспейсы - места, где ученик самостоятельно может провести эксперимент, исследования или что-то сконструировать, - говорит Виктор Громовой. - Также в городах нужно строить такие центры науки, как в Варшаве "Коперник" или в Амстердаме музей "Немо". В них можно самостоятельно сконструировать гидроэлектростанцию, которая будет давать ток или зайти в отдел генетики, где с практически 100% точностью узнать из второй половиной цвет глаз вашего будущего ребенка. Город также должен быть развивающим образовательным пространством, а не только школа".

PISA - международное исследование, основанное в 1997 году и координированное Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию. Целью программы является определение тенденций в результатах образовательных программ различных стран; факторов, влияющих на уровень знаний учащихся в мире, повышение качества преподава0ния и организации систем образования. Начиная с 2000 года, исследование проводится раз в три года и направлено на оценку систем образования в разных странах мира на основании тестирования 15-летних учеников.