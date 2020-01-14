Знахарь помог открыть бизнес на Бали — украинка начала шить сумки

Фото: Фото предоставлены Ириной Сеньковской

Украинка Ирина Сеньковская открыла бизнес после переезда на остров Бали. Девушка шьет аксессуары и сумки из натуральной кожи питонов, варанов и крокодилов. Цена на работы начинается от $200.

"Когда была маленькой девочкой, мне в руки попал журнал с рекламой сумок Hermes. В то время еще не было интернета и уж тем более Инстаграма. Картинки в журнале были для меня удивительными. С годами эта любовь стала более разносторонней. Я познакомилась с другими брендами, множеством моделей и стилей. Зародилась детская мечта - создавать красивые женские сумки. С тех пор прошло много лет, я повзрослела, вышла замуж, стала мамой. А потом вместе с семьей уехала на остров Бали", - рассказывает Gazeta.ua Ирина Сеньковская.

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Шить сумки начала после визита к местному знахарю. Впоследствии создала собственный бренд "GEUCO". Его главной изюминкой стала ящерица-геккон.

"Однажды, я была на приеме у одного известного знахаря. Он произнес пророчество: "Твоя деятельность в ближайшее время очень круто изменится. Ты будешь заниматься чем-то ярким, разноцветным и очень красивым". После этого издал странный звук и к нему в руки прибежала огромная ящерица - геккон. Знахарь взял геккона и передал мне. В этот момент я ощутила невероятный восторг от тактильных ощущений. Его лапки были мягкими и приятными. Знахарь сказал, что это животное - символ богатства, удачи и благополучия в доме. В тот момент вспомнила о детской мечте".

Бренду уже более пяти лет. Его основательница рассказывает, что сложным оказался поиск мастеров и их обучение тонкостям работы.

"Все изделия изготавливаются вручную. Мы тщательно отбираем образцы кожи, работаем непосредственно с поставщиками на острове Ява. До сих пор каждую кожу я отбираю сама, ведь качество для меня остается высшим приоритетом".

Сумки у девушки заказывают из многих стран мира: Франция, Англия, Канада, США, ОАЭ.

Иностранцы, приезжающие в Финляндию, имеют право на социальную помощь. Об этом рассказывает украинка из Днепра Татьяна Сладковская. Она вместе с мужем и тремя детьми переехала в город Каарина.