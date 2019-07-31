В Париже иногда чувствую себя как в Африке - рассказали чем привлекает беженцев Франция

Фото: Предоставлено Алиной Рыбалко

Во Франции переселенцы из Украины могут попробовать оформить статус беженца. Пока будут рассматривать документы, местная власть предоставляет жилье и небольшую социальную помощь. А в благотворительных организациях можно получить еду и одежду.

Об этом Gazeta.ua рассказывает 33-летняя Алина Рыбалко из Донецка. Она с мужем и 4-летним сыном год назад переехала в пригород Парижа в Иль-де-Франс. Уже во Франции в семье родился сын Франсуа. По просьбе героини, имена были изменены.

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"Знакомый с западной Украины предложил мужу поехать в Париж на заработки. Туда много украинцев едут работать на строительство. Зарплаты выше, чем в Польше. Неофициально можно заработать 70-100 евро в день, - вспоминает Алина, - Муж съездил, посмотрел. Там целая украинская диаспора. Очень многие наших. На семейном совете решили переехать вместе и оформить статус беженца".

Автор: Предоставлено Алиной Рыбалко На семью получают 500 евро в месяц, официально работать пока не могут

Алина рассказывает, что бездомным и беженцам во Франции предоставляют бесплатное жилье. Есть организации, которые бесплатно кормят и дают продукты. Большие супермаркеты отдают им продукты, у которых заканчивается срок годности. А за это им государство уменьшает налоги.

"Нам платят 13 евро в день на одного человека. На детей ничего не платят, потому что нет документов. В общем, получается где-то 500 евро в месяц. Это небольшие деньги, - делится Алина, - Для понимания, аренда квартиры в пригороде стоит где-то 1000 евро. Мы пока не можем официально работать, потому что на этапе получения статуса беженца. Чтобы его оформить надо просто пойти в специальную организацию и заполнить заявку. Никаких особых документов не требовали".

Автор: Предоставлено Алиной Рыбалко Во Франции супермаркеты отдают пищу благотворительным организациям, которые раздают ее всем нуждающимся

Раз в неделю Алина приходит в благотворительные организации, где ей дают памперсы и салфетки для малыша, консервы, макароны, хлеб, молоко и различные фрукты. У девушки в комнате уже небольшой склад продуктов. Рассказывает, что еды реально много и она качественная, а воду вообще пить из крана.

"Во Франции даже дают квартиры беженцам и оформляют бесплатную медицинскую страховку. Мы пока живем в небольшой комнате в общежитии. Туалет и душ на этаже и там всегда грязно. И я не уверена, что каждый выдержит такую жизнь, - рассказывает Алина, - Первые месяцы часто переезжали с места на место. Мы могли сегодня ночевать в одной гостинице, завтра - в другой. Поэтому купить подержаный автомобиль за 1000 евро, без него реально было бы трудно. Здесь дешевые подержаные машины. Можно и за 500 евро найти".

Автор: Предоставлено Алиной Рыбалко Алина с семьей живет в общежитии в пригороде Парижа

Решение по предоставлению статуса беженца семья должна получить в августе. Алина отмечает, что чем дольше будет тянуться процесс, тип лучше. Никто беженца не депортирует из страны, даже если отказали, как это делают в Германии. Вообще, процесс может продолжаться год-два. А это уже существенный срок проживания в стране. И дети будут ходить в местную школу и из-за этого никто не будет трогать. Во Франции очень бережное отношение к детям.

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"Во Францию ​​приезжает много афроамериканцев. Иногда думаю, что я нахожусь в Африке. Они все хорошо говорят по-французски, однако не все умеют читать. Не нравится, что не хотят приспосабливаться к местным правилам и не стремятся работать, - отмечает Алина, - есть знакомая женщина с 5 детьми, которая получает 7000 евро помощи, это где-то 224 000 грн. На эти деньги можно хорошо жить. А у них также много бесплатных вещей. Я наоборот, стараюсь учить язык и вливаться в местную общину. Пока не родила, постоянно помогала в школе сына. Например, надо был взрослый для сопровождения в библиотеку, на экскурсию или печь печенье на какой-то праздник".

Автор: Предоставлено Алиной Рыбалко Аренда квартиры в пригороде стоит около 1000 евро

Девушка рассказывает, что сейчас уже немного легче, потому что немного приспособились в стране. Старший сын героини хорошо говорит по-французски и помогает с переводом, когда Алина идет по делам. Девушка хочет пойти учиться и работать.

"Французы не любят беженцев. И я их могу понять. Они за все платят из налогов, что здесь очень высокие. Если, например, зарплата 22 000 евро, налоги с них составят где-то 10 000, - делится Алина, - Конечная сумма выплат зависят от прибыли человека. И такой подход в оплате за питание в школе, государственных детских кружках и других бюджетных учреждениях".

Большинство эмигрантов начинают жизнь в США в Нью-Йорке. В стране малообеспеченные люди могут оформить бесплатную медицинскую страховку и получить бесплатно еду. Эмигранты могут получить кредит на дом на 30 лет. Однако будут проверять кредитную историю, и способен ли платить вообще.