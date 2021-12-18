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воскресенье, 19 декабря 2021 08:20

Закончилось самое длинное сражение войны

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Закончилось самое длинное сражение войны
С конца 1960-х годов мемориал в Верденах превратился в символ политики франко-германского примирения. Фото: https://www.flickr.com

Под Верденом, за 220 км от Парижа, 19 декабря 1916-го победой завершилась вторая французская наступательная операция под Верденом, благодаря которой закончилась самая длинная в истории человечества битва, длившаяся 303 дня.

Немецкое командование 1916-го начало мощное наступление на французские позиции в районе города Вердена. Пытались пробить оборону французов. Верден открывал путь в Париж. Немцы днем ​​обстреливали французские форты из артиллерии, ночью их войска занимали укрепление.

Так им удалось продвинуться вглубь в несколько километров. В Верден постоянно опрокидывали войска и оружие. Второе наступательное сражение под Верденом началось 15 декабря и завершилось за 2 дня потерей немцами стратегически важных оборонных позиций.

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Действия русских войск на Восточном фронте заставили немцев перейти в оборону. Французы начали наступать и отвоевали позиции. Никаких тактических и стратегических результатов битва не принесла. Обе стороны потеряли до 430 тыс. человек.

У Вердена военные впервые стали использовать легкие пулеметы, ружейные гранатометы, огнеметы и химические снаряды. Сражение получило название "Верденской мясорубки". С конца 1960-х годов мемориал в Верденах превратился в символ политики франко-германского примирения.

Британские войска под командованием генерала Эдмунда Элленби 9 декабря 1917 разбили объединенные немецко-турецкие силы и заняли Иерусалим. Из уважения в город он вошел в него пешком, а не верхом на коне. Эдмунд Алленби стал первым христианином, овладевшим Иерусалимом за несколько веков.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
19
декабря

Закончилось самое длинное сражение войны

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