Отец трех дочерей рассказал, почему и как переехал с семьей в Америку

Фото: Предоставлено Андреем Влезько

Большинство эмигрантов начинают жизнь в США в Нью-Йорке. В стране малообеспеченные люди могут оформить бесплатную медицинскую страховку и получить бесплатно еду. Эмигранты могут получить кредит на дом на 30 лет. Однако будут проверять кредитную историю, и способен ли платить вообще.

Об этом Gazeta.ua рассказывает Андрей Влезько из Макеевки Донецкой области. Из-за войны в родном городе он оставил свой бизнес и большой дом. К Андрею приходили с угрозами так называемые "представители новой власти", разговор закончился избиением мужчины и сломанной челюстью. Андрей с женой и тремя дочерьми покинули все и уехали жить сначала в Киев к брату, а затем в город Нью-Йорк, США.

Путь от Макеевки до Бруклина

"В столице квартиры донецким сдавать не хотели. А когда узнавали, что семья с тремя маленькими детьми, вообще бросали трубку телефона, - вспоминает Андрей, - Куча проблем просто сводили с ума. Брат разрешил остаться у него в доме. Мы решили взять небольшой перерыв от активных действий и уделить время отдыху. Решили съездить по приглашению друзей в США в Нью-Йорк ".

Автор: Предоставлено Андреем Влезько Семья обратилась к властям Соединенных Штатов Америки с просьбой предоставить политическое убежище из-за преследований на Украине

Оказавшись в Штатах, встретились с донецкими знакомыми, которые на тот момент прожили в США более 25 лет. Они предложили пожить в них и не тратить деньги на гостиницу. Квартира у них была большая, а дети выросли и разъехались.

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Параллельно у брата Андрея в Киеве банк забрал квартиру и семье снова некуда было возвращаться. По совету друзей, решили просить политического убежища у властей Соединенных Штатов Америки.

"У нас были определенные сбережения, но они быстро заканчивались. А, чтобы получить разрешение на работу, нужно было ждать. Денег катастрофически не хватало, не могли детям купить даже элементарные игрушки. Все чаще и чаще думал бросить все и вернуться в Украину, накрывал отчаяние. Но все советовали перетерпеть, - рассказывает Андрей, - В районе Бруклина, где мы жили, нам не понравилось. Было грязно, через один бетон, зелени нет вообще. Но все эмигранты начинают путь в Америке именно из Нью-Йорка".



Как земляки-работодатели относятся к подчиненным

Первая работа Андрея на новом месте была в рекламном агентстве, где руководителем был одессит.

Автор: Предоставлено Андреем Влезько В семье 3 девочек, старшей Кристине сейчас 10 лет

"Начальник буквально издевался над людьми, считая, что ему пришлось сложно свое время и все остальные должны повторить его путь. Заработная плата была ниже минимальной по штату Нью-Йорк, - вспоминает Андрей, - Случайно прочитал в русскоязычной газете объявление о поиске инженера-электрика в американскую компанию. А это моя специальность. Позвонил без особой надежды. Меня взяли. До сих пор работаю здесь. У нас отличная команда. В компании работают сотрудники всех рас и национальностей".

Как устроились на новом месте

Недавно семья приобрела дом в штате Нью-Джерси. Получили кредит на 30 лет с низким первоначальным взносом по государственной программе. Для оформления кредита прошли долгую процедуру с проверкой платежеспособности и кредитной истории.

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"Двойняшки Ксюша и Лиза в этом году пошли в школу. Жена начала работать в кафетерий помощником повара. До этого она была с ними дома. Здесь все детские сады частные и стоят около 1000$ за ребенка, а у нас двойные расходы, - делится Андрей, - Старшей дочери Кристине сейчас 10 лет, она ходит в школу с того момента как мы приехали в Америку. Пожалуй, адаптировалась быстрее всех, хотя пришла в школу не зная английского совсем. Даже боялась в туалет попроситься, не знала как".

Автор: Предоставлено Андреем Влезько Школы бесплатные, финансируются из налогов штата.

Школы бесплатные, финансируемые из налогов. В штате, где живет семья, налоги высокие, но и школы хорошие. Отмечают, что дети с удовольствием ходят в местную школу. Им интересно преподают, уважают учеников и нет какого-то давления, встречается в украинских школах.

Как американская медицина спасла дочь

Еще в Украину в дочери Лизы из двойнят были серьезные проблемы с позвоночником. Ребенок без лечения мог просто умереть. В Киеве оформили инвалидность. Небольшую надежду дали в столичной больнице "Охматдет". Сказали, что необходима операция, но гарантий дать не могут.

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"Сказали, что дочь до 20 лет должна носить пластиковый корсет и менять их каждые 6 месяцев. Он стоил 600$ каждые полгода! В корсете ребенку сложно согнуться и ходить нормально. Представьте, как это было сложно для 2-летнего ребенка, - рассказывает Андрей, - В США снова обратились к врачу за советом. Больницы здесь как в кино и отношение как к людям, все продумано заранее. Дочь перед процедурой МРТ отвели к игрушечному аппарату и показывали как все будет происходить и она сама проводила такую ​​процедуру игрушечным пациентам. Детям просто так дарили игрушки".

Автор: Предоставлено Андреем Влезько Двойняшки Ксюша и Лиза в этом году пошли в школу

Когда только переехали в США, Андрей не знал ничего о медицинском страховании. Отдавали последние 100 $ за одну консультацию в больнице. Друзья помогли подать документы на социальное страхование. Благодаря страховке, девочке сделали необходимую операцию в специализированном отделении одного из лучших госпиталей мира. Операция длилась более 6 часов, ее делали два хирурга.

"Потом была долгая реабилитация после, но все прошло успешно. Отношение персонала просто поражало. В комнате ожидания был кофе и ее еда,- вспоминает Андрей, - А после операции вышли хирурги и говорили с нами, рассказывали, что все хорошо".

Сейчас девочка полностью здорова, живет полноценной жизнью, занимается спортом. Андрей отмечает, что местные врачи рассказали перед операцией, те дорогие пластиковые корсеты были абсолютно не нужны. И украинские врачи точно знали об этом.

Автор: Предоставлено Андреем Влезько Первое время жили в районе Бруклина в Нью-Йорке. Сейчас имеют дом в штате Нью-Джерси.

"Чем дольше живем в Америке, тем больше влюбляемся в нее. Плавно переключились на американские праздники и традиции. Появилось много новых надежных друзей, все помогаем друг другу, - делится Андрей, - Оглядываясь назад понимаю, что нам реально здесь везло. Но если бы сказали повторить все это, зная через что пришлось пройти, наверное, не смогли. Это была авантюра высокого уровня".

37-летний Андрей Влезько родом из Макеевки Донецкой области. По образованию инженер электрик, долгое время работал по специальности. Затем занимался собственным бизнесом. Война в 2014 году заставила покинуть свое рекламное агентство, дом и кардинально изменить планы. Представители новой власти сломали челюсть Андрею и угрожали. Он с женой и тремя детьми покинули все и уехали жить сначала к брату в Киев, а затем в США в город Нью-Йорк.