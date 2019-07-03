Украинка поделилась впечатлениями от жизни в нетипичной постсоветской стране

Фото: thedevochki.com

Эстония — чистая и красивая страна, где буйство природы сочетается с техническим прогрессом и тотальной "оцифрованностью". Все самые важные государственные данные хранятся в блокчейне. В 2005-м эстонцы первыми в мире проголосовали на выборах онлайн с помощью электронной идентификации. Эта же система позволяет гражданам и резидентам страны получить доступ к государственным сервисам, общаться с разными инстанциями, подавать налоговые декларации, поступать в вузы, записываться к врачу и многие другие вещи делать без бюрократии, удобно и прозрачно.

О своих впечатлениях рассказывает украинка Дарья Ставерская, пишут на ресурсе thedevochki. Она уже два месяца я живет и работает в Талинне.

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Иностранцу для того, чтобы переехать на работу в Эстонию, для начала нужно получить специальное разрешение от полиции. Заявку на такое разрешение подает онлайн ваш будущий работодатель, который хочет принять вас на работу. Если компания числится в официальном реестре стартапов, эта заявка будет обработана в течение одного дня (для обычных компаний этот срок составляет 10 дней), и вы получите разрешение на работу по электронной почте.

Автор: thedevochki.com Население страны всего 1.3 миллиона, и здесь не хватает квалифицированных рабочих кадров.

С таким разрешением и с двумя огромными чемоданами теплых вещей два месяца назад я погрузилась на крошечный полупустой самолет эстонской авиакомпании Nordica. Вместо люксовых духов и браслетов Pandora каталог товаров дьюти-фри на борту предлагает крафтовую косметику и аромасвечи, шерстяные шарфы и светоотражатели для велосипедистов — все от эстонских брендов. Из аэропорта мы с моими неподъемными чемоданами уедем на такси (конечно же, Taxify!), но с меньшим багажом я бы села на современный трамвай, который прямо от дверей терминала везет в самый центр города за 2 евро и 20 минут.

Развлечения

В Таллинне все очень близко. Старый город пронизан извилистыми улочками, по которым можно бродить больше часа, а потом выйти туда же, откуда начал. Но старый город — все-таки место для туристов. Настоящая жизнь кипит в бывших индустриальных зонах, которые в последние несколько лет превращаются в модные хипстерские пространства.

Одно из таких Креативный город Теллискиви, выросший на месте бывшего железнодорожного завода, чем-то напоминает киевскую "Платформу". Клубы, бары, рестораны, галереи, театр, арт-студии, офисы стартапов и магазины эстонских брендов — здесь, а не в Старом городе, происходит все самое интересное.

Автор: thedevochki.com В Креативном городе Теллискиви есть клубы, бары, рестораны, галереи, театр, арт-студии, офисы стартапов и магазины эстонских брендов

По вечерам пятницы и субботы на Теллискиви проходят отличные концерты и вечеринки до утра, но, если вы решили выпить в начале недели или, скажем, поужинать в понедельник в 10 вечера, то вы, конечно, погорячились. Даже в самом тусовочном районе города это будет сделать сложно. Все-таки Таллин, как истинный европеец, соблюдает режим дня и спит по расписанию.

Распорядок дня и работа

Эстонцы уважают чужие рамки и границы, режимы дня, распорядки работы и приемные часы. На любой работе могут случиться овертаймы, но здесь никто не будет ожидать от вас, что вы каждый день будете засиживаться в офисе или, скажем, начнете отвечать на рабочие письма ночью или в выходной.

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Рабочий день, как правило, начинается очень рано, но и заканчивается тоже рано — часов в 17-18 все расходятся по домам. Кофейня в бизнес-центре вообще работает до 15. А нечего на ночь кофе пить! Наслаждаетесь личным временем вне работы — будьте готовы уважать и чужое. Служба поддержки банка доступна по будням с 9 до 17, как и отделение. По такому же графику работают онлайн-магазины. Хотите пойти к врачу? Записывайтесь за неделю, а если вам нужно прямо сейчас, то обращайтесь в скорую, но будьте готовы доказать, почему именно они должны все бросить и прямо сейчас заниматься вашим насморком.

Автор: thedevochki.com Местные жители прекрасно говорят на английском, почему-то часто с британским акцентом.

Языки

В Таллинне то и дело слышишь английскую речь. Здесь очень много экспатов и тех, кто возвращается на родину предков. Так, моя коллега родилась в Америке, но приехала жить и работать туда, где живут ее бабушка и дедушка. Еще одна знакомая из Канады прилетела на историческую родину, чтобы учить эстонский и редактировать книгу с пересказом эстонских народных сказок на английском языке. Местные жители тоже прекрасно говорят на английском, почему-то часто с британским акцентом.

Душа библиофила-полиглота ликует в книжных магазинах: здесь просто огромный выбор книг на английском, а в супермаркетах в центре города можно купить журналы, скажем, на испанском и французском. Книги и журналы на русском продаются вообще сплошь и рядом, очень часто можно услышать русскую речь. Около четверти населения Эстонии составляют этнические русские.

Культура

В Таллине часто встречаешь советскую архитектуру, в меню ресторанов почти всегда видишь блюда с гречкой и перловкой, в супермаркетах — квашеную капусту, сметану и оливье. И в то же время Эстония — не типичная постсоветская страна, и в чем-то не всегда уловимом кардинально другая. Эстонцы — скандинавы, и все вокруг пронизано северной культурой. Дизайнерский вкус у местного населения как будто бы в крови. Все новостройки идеально вписываются в пейзаж и окружающую архитектуру, будь то в новых районах или в старой Каламайе, застроенной деревянными домиками 19-го века. Интерьеры магазинов и кафе, вокзалы, рынки — стильные и минималистичные. Даже уцененная клубника на раскладке у входа в торговый центр лежит так красиво, будто ты находишься в отделе экзотических фруктов киевского Le Silpo.

Автор: thedevochki.com Рабочий день, как правило, начинается очень рано, но и заканчивается тоже рано — часов в 17-18 все расходятся по домам.

Кроме скандинавского вкуса эстонцам присуще типично нордическое спокойствие. Однажды я увидела, как за водителем, зазевавшемся на светофоре, выстроилась целая очередь из автомобилей. Горел зеленый. Водитель первой машины замешкался и стоял на месте минуту или две. Во многих других странах мира ему бы уже сигналили и, может быть, даже кричали бы что-нибудь обидное, но таллинские водители просто стояли и ждали, пока он поедет. Первое время в супермаркетах меня жутко выводило из себя, что люди с тележками так медленно ходят между рядами, преграждая мне дорогу, а потом я поняла, что спешить вообще-то некуда. Я тоже могу разглядывать полку с сырами хоть целый час и никому не помешаю.

Погода

Я поделилась своими наблюдениями о местном спокойствии с коллегой, и тот пошутил, что северные люди не то чтобы такие воспитанные и сдержанные, а просто все время уставшие, потому у них нет сил злиться. Отсутствию сил действительно очень способствует погода. Пока моя киевская френдлента пестрела селфи с магнолиями, я продолжала ходить в осенней куртке. Вокруг торчали голые ветки черных деревьев, и периодически моросил противный дождик. К началу мая наконец-то стало теплей, и я перешла на летнюю шапку. И только в десятых числах окончательно распустились деревья и стало возможно выходить на улицу в футболке или рубашке.

Автор: thedevochki.com В декабре солнце садится после трех часов дня, а световой день составляет всего 5-6 часов.

Эстонцы сразу же разделись до самой легкой одежды и начали купаться в море, температура которого, на минуточку, сейчас около 7-10 градусов. Лето очень короткое, а по-настоящему жаркие дни случаются совсем нечасто, и местные умеют наслаждаться ими на полную!

И если эстонское лето точно придется по душе всем, кто любит белые ночи и легкую прохладу, я не могу представить себе целевую аудиторию эстонских зим. В декабре солнце садится после трех часов дня, а световой день составляет всего 5-6 часов. Как эстонцы справляются с этой непроглядной темнотой (добавьте холодный ветер с моря и высокую влажность), я пока что не знаю.

Украинский блогер и фотограф Андрей Брук живет больше 2 лет в Израиле. В мае 2017 получил гражданство. Рассказывает о жизни и ценах в стране.