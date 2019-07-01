Украинка рассказала о тонкостях аренды жилья курортного города Испании

В курортном городе Дения, что в Испании трудно найти арендодателя, который согласится сдавать жилье неофициально, без договора.

Поэтому все работают через агентство недвижимости, которая занимается непосредственно всем этим процессом.

"Первые полтора года в Испании жили у родителей мужа. Они там работают уже 15 лет. Не любим у кого-то сидеть на шее и стали искать отдельную квартиру. Сразу взялись смотреть жилье через агентство недвижимости - "инмобилариа". Нам предложили несколько вариантов. На третьем остановились", - рассказывает Gazeta.ua блогер 26-летняя Зоряна Кобецкая из города Болехов Ивано-Франковской области.

Сначала заключили договор аренды на год. Затем его продлили на 3 года. За все годы аренда не изменилась. Так и платим 400 евро. Это не очень дорого. Чуть дальше от центра за 350 евро предлагают 2-комнатную квартиру.

Владелец предупредил не заводить ни кошек, ни собак. Вообще никаких животных, чтобы не повредили имущество. Уже полтора года арендуем квартиру. На своей карте желаний есть надпись, что хочу завести собаку пород "Шпиц". Мое желание исполнилось ровно на неделю. Знакомая спросила смогу ли неделю присмотреть за ее собакой. Даже не раздумывала или владелец квартиры рассердится. К счастью, никто из соседей не жаловался на шпица. Он реагировал на каждый шорох. Лаял на звук лифта даже среди ночи и разбрасывал свою шерсть повсюду. Собака не отходила от меня ни на шаг. Шпиц спал с нами в постели, будил цемчиками в 7 утра и гнал на прогулку.