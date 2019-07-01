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Украинка рассказала о тонкостях аренды жилья курортного города Испании

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Автор: фото предоставлено Зоряной Кобецкой
  Испания: украинка Зоряна Кобецкая рассказала об особенностях аренды жилья курортном городе Дения
Испания: украинка Зоряна Кобецкая рассказала об особенностях аренды жилья курортном городе Дения
В курортном городе Дения, что в Испании трудно найти арендодателя, который согласится сдавать жилье неофициально, без договора.

Поэтому все работают через агентство недвижимости, которая занимается непосредственно всем этим процессом.

"Первые полтора года в Испании жили у родителей мужа. Они там работают уже 15 лет. Не любим у кого-то сидеть на шее и стали искать отдельную квартиру. Сразу взялись смотреть жилье через агентство недвижимости - "инмобилариа". Нам предложили несколько вариантов. На третьем остановились", - рассказывает Gazeta.ua блогер 26-летняя Зоряна Кобецкая из города Болехов Ивано-Франковской области.

Сначала заключили договор аренды на год. Затем его продлили на 3 года. За все годы аренда не изменилась. Так и платим 400 евро. Это не очень дорого. Чуть дальше от центра за 350 евро предлагают 2-комнатную квартиру.

Владелец предупредил не заводить ни кошек, ни собак. Вообще никаких животных, чтобы не повредили имущество. Уже полтора года арендуем квартиру. На своей карте желаний есть надпись, что хочу завести собаку пород "Шпиц". Мое желание исполнилось ровно на неделю. Знакомая спросила смогу ли неделю присмотреть за ее собакой. Даже не раздумывала или владелец квартиры рассердится. К счастью, никто из соседей не жаловался на шпица. Он реагировал на каждый шорох. Лаял на звук лифта даже среди ночи и разбрасывал свою шерсть повсюду. Собака не отходила от меня ни на шаг. Шпиц спал с нами в постели, будил цемчиками в 7 утра и гнал на прогулку.

Хозяин квартиры имеет несколько месяцев, чтобы предупредить о выселении. В нашем случае с владельцем имеем хорошие отношения.
Автор: фото предоставлено Зоряной Кобецкой
  Испания: украинка Зоряна Кобецкая рассказала об особенностях аренды жилья курортном городе Дения
Испания: украинка Зоряна Кобецкая рассказала об особенностях аренды жилья курортном городе Дения
Вообще, цены зависят от квадратных метров, условий и местоположения. В среднем квартира в центре города стоит 350-400 € в месяц. Но центр - это не всегда круто. Летом здесь очень шумно, музыка, туристы, гуляют до утра. Мне больше нравится вариант 1-2 км от центра в районе с урбанизацией (urbanización - группка жилых домов, которые имеют свою загражденную территорию с газоном, клумбами, паркингом и бассейном).
Автор: фото предоставлено Зоряной Кобецкой
  Испания: украинка Зоряна Кобецкая рассказала об особенностях аренды жилья курортном городе Дения
Испания: украинка Зоряна Кобецкая рассказала об особенностях аренды жилья курортном городе Дения
Все зависит от того, снять жилье на отпуск или для жизни на постоянно. Для отдыха надо быть готовым отдать за квартиру от 30-40 € в сутки не в сезон и от 50-70 € в сезон не очень далеко от моря с более или менее хорошими условиями. С жильем не посуточно немного труднее. Чтобы снять квартиру через агентство недвижимости (inmobilaria), нужно иметь годовой контракт на работу. Арендовать квартиру напрямую у владельца сейчас немного труднее, потому что никто заморачиваться не хочет - сдали квартиру инмобилярии и они уже занимаются всеми вопросами.
Автор: фото предоставлено Зоряной Кобецкой
  Испания: украинка Зоряна Кобецкая рассказала об особенностях аренды жилья курортном городе Дения
Испания: украинка Зоряна Кобецкая рассказала об особенностях аренды жилья курортном городе Дения
Снимая апартаменты через риэлторов, стоимость которых в месяц составляет, например 350 €, будьте готовы, что после подписания контракта также придется заплатить сразу 350 € за первый месяц аренды. Столько же - риелторам за услуги и 350 € задатка, которые при выезде вам вернутся, если вы не повредили жилье.

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Норвегия - страна очень дорогая. Некоторые цены могут удивить, например хлеб может стоить столько же, как и билет в час общественного транспорта. Люди там очень порядочные, добрые, отзывчивые, заботятся о своем здоровье, но при этом очень закрыты. Быстро найти квартиру в Норвегии помогут рекомендации работодателя, или кого-то из местных.

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