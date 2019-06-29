"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле

Украинский блогер и фотограф Андрей Брук живет больше 2 лет в Израиле. В мае 2017 получил гражданство. Рассказывает о жизни и ценах в стране.

"Израиль - дорогая страна для приобретения жилья. Многие даже шутят, что дешевле купить дом в Испании", - говорит Gazeta.ua Андрей.

Харьковчанин Андрей Брук снимает 4-комнатную квартиру в центре Израиля за 22 тыс грн. Фото: из личного архива

Снимает квартиру полгода. Остальное время жил на программах для новых репатриантов или солдат-одиночек, где жилье предоставлялось по условиям программы бесплатно. Сейчас живет в 4-комнатной квартире площадью 128 квадратных метров в городе Ход-ха-Шарон с 2 соседями. Это 18 километров от Тель-Авива.

"Стоимость квартиры 22018,67 в месяц, это без стоимости городского налога на недвижимость, света и воды. И это с учетом того, что в самом доме ведутся ремонтные работы по улучшению фасада. За это бы пришлось заплыть еще до 11 тыс грн. Свет и вода по счетчикам. Платить надо по кварталам. За воду - около 1467,91, светло - 2568,85 за три месяца", добавляет Андрей Брук.

Для солдат в Израиле действует скидки на коммунальные услуги - почти 50%. Если делить цену на троих, выходит за квартиру и "коммуналку" платишь до 8 тыс гривен ежемесячно.

Тель-Авив, Израиль. Фото: из личного архива

Продукты в Израиле зависят не только от сезона, но и от магазина, в котором ты покупаешь. Цена может разниться на 7-14 гривен. Лучше ходить на базары, там можно поторговаться.

"Если на рынок идти в пятницу, перед заходом Шаббата, продукты питания можно найти по очень низкой цене. Иногда торговцы предлагают бесплатно купить хлеб, овощи и фрукты, так как не хотят, чтобы они испортились", - рассказывает Андрей.

Хлеб в городе Ход-ха-Шарон стоит 73,4-110,09 гривен, огурцы - 44,04 за кило, помидоры - 51,38, литр молока - 84,4, бананы - 66,06. Чтобы купить полкило кофе надо отдать 168,81 гривен, за упаковку пакетированного чая - до 146,79.

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