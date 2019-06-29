 
Ексклюзивы
1/5
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 54
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1044
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
1 Просмотров: 3043
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 1728
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 648
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1431
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
10 Просмотров: 24363
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 837
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3753
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
10 Просмотров: 6912
Фото
Все фото
6
5
5
7
6
Местный менталитет – это Украина 90-х, - бизнесмен рассказал о жизни во Вьетнаме
Местный менталитет – это Украина 90-х, - бизнесмен рассказал о жизни во Вьетнаме
В туристических брошюрах страну называют &quot;неожиданность&quot;, - украинка рассказала о жизни в Люксембурге
В туристических брошюрах страну называют "неожиданность", - украинка рассказала о жизни в Люксембурге
Одесситка рассказала, почему не смогла жить в Израиле
Одесситка рассказала, почему не смогла жить в Израиле
Кондиционеры есть везде - украинка рассказала о комфортной жизни в Австрии
Кондиционеры есть везде - украинка рассказала о комфортной жизни в Австрии
Украинка рассказала, чем отличаются литовцы от украинцев
Украинка рассказала, чем отличаются литовцы от украинцев
Видео
Все видео
"Моя страна – не окраина": создали гимн украинцев за рубежом
"Моя страна – не окраина": создали гимн украинцев за рубежом
Украинка с триумфом попала в финал американского талант-шоу
Украинка с триумфом попала в финал американского талант-шоу
Украинские супруги в США создают новый метод лечения рака
Украинские супруги в США создают новый метод лечения рака
Украинскую папку заметили в руках инженера Renault в Монако
Украинскую папку заметили в руках инженера Renault в Монако
Сотни украинцев заплясали на улицах Бразилии
Сотни украинцев заплясали на улицах Бразилии
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 315
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1431
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1359
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2061
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11124
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
29 июня 2019
Просмотров: 396
Дівчата з Чорнобиля
– Ну хіба ж не дури, глянь, – приятель Вітька тицяє мені під носа побитий смартфон LG. Там у павутинні екранних тріщин фото ...
воскресенье, 30 июня 2019 04:25

"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле

  Комментировать

Украинский блогер и фотограф Андрей Брук живет больше 2 лет в Израиле. В мае 2017 получил гражданство. Рассказывает о жизни и ценах в стране.

"Израиль - дорогая страна для приобретения жилья. Многие даже шутят, что дешевле купить дом в Испании", - говорит Gazeta.ua Андрей.

  Харьковчанин Андрей Брук снимает 4-комнатную квартиру в центре Израиля за 22 тыс грн. Фото: из личного архива
Харьковчанин Андрей Брук снимает 4-комнатную квартиру в центре Израиля за 22 тыс грн. Фото: из личного архива

Снимает квартиру полгода. Остальное время жил на программах для новых репатриантов или солдат-одиночек, где жилье предоставлялось по условиям программы бесплатно. Сейчас живет в 4-комнатной квартире площадью 128 квадратных метров в городе Ход-ха-Шарон с 2 соседями. Это 18 километров от Тель-Авива.

"Стоимость квартиры 22018,67 в месяц, это без стоимости городского налога на недвижимость, света и воды. И это с учетом того, что в самом доме ведутся ремонтные работы по улучшению фасада. За это бы пришлось заплыть еще до 11 тыс грн. Свет и вода по счетчикам. Платить надо по кварталам. За воду - около 1467,91, светло - 2568,85 за три месяца", добавляет Андрей Брук.

Для солдат в Израиле действует скидки на коммунальные услуги - почти 50%. Если делить цену на троих, выходит за квартиру и "коммуналку" платишь до 8 тыс гривен ежемесячно.

  Тель-Авив, Израиль. Фото: из личного архива
Тель-Авив, Израиль. Фото: из личного архива

Продукты в Израиле зависят не только от сезона, но и от магазина, в котором ты покупаешь. Цена может разниться на 7-14 гривен. Лучше ходить на базары, там можно поторговаться.

"Если на рынок идти в пятницу, перед заходом Шаббата, продукты питания можно найти по очень низкой цене. Иногда торговцы предлагают бесплатно купить хлеб, овощи и фрукты, так как не хотят, чтобы они испортились", - рассказывает Андрей.

Хлеб в городе Ход-ха-Шарон стоит 73,4-110,09 гривен, огурцы - 44,04 за кило, помидоры - 51,38, литр молока - 84,4, бананы - 66,06. Чтобы купить полкило кофе надо отдать 168,81 гривен, за упаковку пакетированного чая - до 146,79.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Привыкла к звукам сирен и свежим фруктам три раза в год, - украинка о жизни в Израиле

Национальный банк Украины составил рейтинг стран по объему денежных переводов в Украину с начала года. Больше всего средств перечислили из Соединенных Штатов (18%) и Израиля (15%).

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали фото женщины, 2-летнего сына которой нашли мертвым в чемодане
Показали фото женщины, 2-летнего сына которой нашли мертвым в чемодане
6
 Просмотров: 21268
Почему 54 тысячи абитуриентов не сдали в этом году ВНО
Почему 54 тысячи абитуриентов не сдали в этом году ВНО
 1 Просмотров: 17739
В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото
В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото
8
 Просмотров: 11935
В СБУ отреагировали на переговоры Медведчука с террористами
В СБУ отреагировали на переговоры Медведчука с террористами 3 Просмотров: 11349
Жена пленного: Медведчук освобождает водителя, который завез семь бойцов ВСУ в плен
Жена пленного: Медведчук освобождает водителя, который завез семь бойцов ВСУ в плен 2 Просмотров: 11313
Диаспора
Местный менталитет – это Украина 90-х, - бизнесмен рассказал о жизни во Вьетнаме
Местный менталитет – это Украина 90-х, - бизнесмен рассказал о жизни во Вьетнаме
6
 Просмотров: 324
В туристических брошюрах страну называют "неожиданность", - украинка рассказала о жизни в Люксембурге
В туристических брошюрах страну называют "неожиданность", - украинка рассказала о жизни в Люксембурге
5
 Просмотров: 2583
Одесситка рассказала, почему не смогла жить в Израиле
Одесситка рассказала, почему не смогла жить в Израиле
5
 Просмотров: 3015
"Поляки на ломаном русском пытались учить нас"
"Поляки на ломаном русском пытались учить нас" Просмотров: 1998
Кто с украинцев едет на заработки в Чехию
Кто с украинцев едет на заработки в Чехию
 Просмотров: 2034
Больше всего комментируют
7
"Трамп не советовался с Киевом перед встречей с Путиным"
3
В СБУ отреагировали на переговоры Медведчука с террористами
2
"Крым на повестке дня. Но не на первом месте" - экс-посол США в Украине
2
Жена пленного: Медведчук освобождает водителя, который завез семь бойцов ВСУ в плен
2
Кандидаты от "Слуги народа" дали важные обязательства
Голосов: 3178
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua