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понедельник, 08 марта 2021 07:35

Самолет с 239 людьми бесследно исчез

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Самолет с 239 людьми бесследно исчез
Пропавший самолет Malaysia Airlines / Wikipedia

8 марта 2014-го рейс 370 Malaysia Airlines, на борту которого находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа, потерял связь с диспетчером менее чем через час после вылета из Куала-Лумпура. Затем борт отклонился от курса и исчез. Большую часть самолета и всех, кто был на борту, больше никто не видел.

Самолет вылетел из аэропорта Куала-Лумпур в 12:41 и должен был прибыть в аэропорт Пекина в 6:30 утра по местному времени. Однако в 1:07 отправил последний автоматический отчет о местонахождении, а в 1:19 подал последнюю голосовую передачу.

Примерно за час до того, как рейс должен был сесть в Пекине, Malaysia Airlines объявила о его исчезновении. Сигналов бедствия с самолета или сообщений о плохой погоде или технических проблемах не поступало.

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Следующие поиски рейса 370 сначала были сосредоточены в Сиамском заливе, где самолет пролетал, когда радиолокационный контакт был потерян. Следователи изучили возможность причастности террористов к исчезновению после того, как было обнаружено, что 2-е пассажиров использовали украденные паспорта. Но эта теория вскоре была признана маловероятной. Люди на борту представляли 15 стран. Большинство пассажиров были из Китая.

15 марта следователи заявили, что спутниковые данные показали, что рейс резко отклонился от заданного курса и полетел на запад, в Индийский океан. 24 марта премьер Малайзии объявил, что самолет был, вероятно, потерянный где-то в Индийском океане, и никто не выжил. По мере того как поиски продолжались, в них приняли участие более 20 стран.

В июне 2014-го австралийские официальные лица, принимавшие участие в расследовании, заявили, что согласно радиолокационным записям, рейс 370, вероятно, летел на автопилоте течение нескольких часов, прежде чем у него закончилось топливо и он упал в южной части Индийского океана. Чиновники публично не обсуждали, кто включил автопилот после того, как самолет отклонился от курса или почему. Возможно, экипаж и пассажиры перестали реагировать из-за кислородного голодания или потерю кислорода незадолго до крушения самолета. Официальные лица не предоставили никаких объяснений, что могло повлечь такой ход событий.

Между тем, были и другие предположили, что один из пилотов мог намеренно направить самолет в Индийский океан с целью самоубийства, хотя убедительных доказательств этой теории не было.

В течение 2015 и 2016 обломки самолета выбросило на берег в западной части Индийского океана, но судьба рейса 370 остается загадкой.

17 июля 2014-го, через 4 месяца после исчезновения рейса 370, в авиакомпании Malaysia Airlines снова произошла трагедия. Один из их самолетов был сбит русскими над восточной Украины. Все 298 человек на борту погибли.

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Дата
08
марта

Самолет с 239 людьми бесследно исчез

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