Официально в стране 21 язык и нет деления на касты - украинка о жизни в Индии

Фото: bit.ua

Индия — страна контрастов. Здесь сильно чувствуется расслоение общества. В одной части города — трущобы, в другой — бутики и дорогие рестораны. Сейчас в Индии запрещено деление на касты, но неофициально оно все еще присутствует. Нередко к бракам с иностранцами индийцы относятся проще, чем к бракам между представителями разных каст.

О своей жизни в Хайдарабаде в Индии рассказывает Марина Грицай. Она поехала в Германию учиться по магистерской программе International Media Studies. Там познакомилась с будущим мужем ,который работал в Боннском университете. Потом его пригласили вернуться и работать на родине, в Индии, в городе Хайдарабаде. Пара подумала и решила переехать. Живут там уже больше года, пишут на bit.ua..

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ПЕРВЫЕ ДНИ И АДАПТАЦИЯ

Конечно, культурный шок и адаптация неизбежны. Первые 3 дня мне дались особенно тяжело. Непривычным было абсолютно все. Шокировали контрасты — вот тебе роскошный дом, утопающий в деревьях и цветах, а совсем рядом с ним — куча строительного мусора.

Но больше всего меня удивило то, что в Индии практически нет мест, где можно просто гулять. Я привыкла к нашим украинским просторам, ухоженным немецким паркам. Здесь же на дорогах нет тротуаров, люди лавируют между машинами. Парков мало, они огорожены и открыты только в определенные часы (обычно, в рабочее время). Нет кафешек, где можно просто посидеть и выпить кофе.

Автор: bit.ua Официально в Индии 21 язык. Национальные языки — это хинди и английский: их обязательно изучают в школах.

Есть частные клубы с бассейнами, с ухоженной территорией, где можно хорошо провести время, но это недоступно для большинства.

Чтобы туда попасть, нужно быть частью какой-то общины. Это отпечаток колониальных времен, когда здесь были англичане, создавшие себе такие "островки" комфорта. Некоторые отели предлагают дневной абонемент: ты можешь находиться на их территории в течение дня, пользоваться определенными услугами. Я такого больше нигде не встречала, а в Индии — очень распространено, но довольно дорого.

К сожалению, единственное время, когда дороги не перегружены транспортом и можно погулять или выйти на пробежку — это раннее утро.

Автор: bit.ua Личная территория для индийцев — это святое. Они каждый день моют свои дворы водой. Но при этом за пределами двора может быть что угодно – хоть свалка.

Адаптироваться мне помогла йога. Через несколько дней после переезда я пошла в йога-студию, где меня очень дружелюбно приняли. Индийцы очень открытые и искренние люди, хорошо относятся к иностранцам. Эта человеческая теплота сильно сглаживает все острые углы.

ТРУДОВЫЕ БУДНИ

Индия — непростая страна, но возможности просто захватывают дух. Иногда кажется, что европейцы пользуются особой популярностью, в том числе, у работодателей. Много здесь и украинцев — на работе или на стажировке в крупных международных компаниях, например, в Google, Youtube, Microsoft.

Я устроилась работать в представительство немецкого культурного центра Гете. Просто написала им письмо, меня пригласили. Занимаюсь связями с общественностью, работа очень нравится. Наш центр является партнером и организатором важных культурных мероприятий в городе, таких как международные литературные и музыкальные фестивали. Поэтому я часто общаюсь с очень интересными людьми — писателями, музыкантами, художниками, фотографами из Индии и со всего мира.

Автор: bit.ua В семьях, как правило, традиционные отношения: мужчина работает, женщина сидит дома.

Кроме того, я закончила курс преподавателей йоги и веду занятия в том же центре, где училась. Эта работа очень вдохновляет. Многие удивляются, как это – преподавать йогу самим же индийцам. Но на самом деле йога здесь, как ни странно, только становится популярной. В Индии к йоге относятся, скорее, как к физкультуре — нет того ореола "гламурности" и необычности, как на Западе.

КАК ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ ДРУЗЬЯ

В Индии довольно легко завести друзей. Если сравнивать с Германией, немцы более закрытая культура, очень много должно пройти времени, чтобы с кем-то действительно подружиться. В Индии – запросто. Индийцы очень любопытные, они сами будут к тебе подходить, задавать вопросы. Им интересны европейцы как представители другого мира.

Нам очень повезло с соседями, они же являются хозяевами дома, который мы снимаем. Мы ходим друг к другу в гости, они нередко угощают нас. Иногда мы с мужем играем с ними в бадминтон: они соорудили профессиональную площадку на крыше своего дома, где тренируется их сын. Но больше всего друзей у меня появилось в студии, где я занимаюсь и преподаю йогу. Для нас это образ жизни. Мы проводим вместе праздники, тренинги, пикники, вместе куда-то ездим.

Автор: bit.ua Сейчас в Индии запрещено деление на касты, но неофициально оно все еще присутствует.

ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР

Официально в Индии 21 язык. Национальные языки — это хинди и английский: их обязательно изучают в школах. При этом в каждом регионе есть еще свои местные языки.

Люди без высшего образования, в основном, пользуются местным языком, даже хинди могут не знать. Более образованные обычно знают, как минимум, три языка: местный и два национальных. В Хайдарабаде основной язык — тамильский, также распространены урду и телугу.

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Хозяйка нашего дома знает 4 или 5 местных языков, потому что жила в разных частях Индии. То есть, если ты переезжаешь из одной части страны в другую и твоя работа предполагает общение с местным населением, придется учить новый язык.

Мне хватает английского языка, потому что на работе я общаюсь с людьми, для которых он — или основной, или они свободно на нем разговаривают. Правда, у индийцев специфический акцент. Мне из-за этого сначала было сложно, я не понимала некоторых интонаций, выражений. И они меня не понимали, так как у меня был свой акцент. Но буквально через 2-3 недели это прошло. Сейчас мне говорят, что у меня появился индийский акцент.

Автор: bit.ua В Индии много вегетарианцев.

Единственная проблема у меня с таксистами: 70% из них не знают английского. Приходится кого-то просить вызвать мне такси. Расплатиться с таксистом уже не проблема, цифры на английском они хорошо знают.

О ЦЕНАХ И ПОКУПКАХ

В Индии очень дешевые местные фрукты и овощи. Они здесь растут круглый год, поэтому нет сезонных скачков цен. Рис, чечевица — это самые популярные крупы. А вот молочные продукты дороже и худшего качества, чем в Украине. Например, молоко можно купить за 40 рупий/литр (около 13 грн), но оно сделано из сухого молока и пить его невозможно. Хорошее молоко стоит уже 80 рупий, то есть в 2 раза дороже. Сыр можно купить только импортный и в европейских супермаркетах, а выбор мяса тоже очень ограниченный.

Поэтому, чтобы питаться качественно и покупать привычные продукты, придется раскошелиться. Конечно, если покупать только местные продукты и готовить только местные блюда, выйдет гораздо дешевле, но нашим людям это тяжело сделать.

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Цены на технику примерно такие же, как украинские, а иногда и выше. Мы купили стиральную машинку дороже, чем мои родители 5 лет назад в Украине.

Одежда однозначно стоит дешевле, чем в Украине. И выбор большой: хорошие кожаные босоножки я купила за 1500 рупий (около 500 грн), хлопковую блузку известного индийского бренда за 600 рупий (около 200 грн). На рынке цены еще ниже, но и качество хуже. Предпочитаю местных производителей: их одежда более приспособлена к условиям здешнего климата.

Автор: bit.ua Индийци очень добрые и открытые, щедро делятся позитивными эмоциями, умеют искренне радоваться и радовать других

Цены на аренду жилья, может быть, немного ниже киевских. Правда, снять дом бывает выгоднее, чем квартиру. Мы, например, сняли дом на 4 комнаты за 12 тыс. рупий (около 4 тыс. грн), а за 2-комнатную квартиру с малюсенькими комнатками с нас просили 15 тыс. рупий.

О ЕДЕ И НОВЫХ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ПРИВЫЧКАХ

Индийцы обычно готовят несколько блюд одновременно. Женщины проводят на кухне очень много времени.

Основа практически любого приема пищи — рис и чечевичная подлива "дал": к ним идут овощи, курица или все вместе. Популярное блюдо в Хайдарабаде — бириани. Это что-то наподобие плова – очень вкусно. Также мне нравится панир — домашний сыр, который готовят из молока. На завтрак часто едят идли — паровые лепешки из рисовой и чечевичной муки. К ним делают подливу чатни — из мяты, кокосового молока, разных трав, орешков.

В Индии много вегетарианцев. При таком разнообразии растительной пищи это несложно. По меньшей мере половина моих знакомых здесь вегетарианцы. Мои вкусовые привычки тоже стали меняться, тем более, что я начала заниматься йогой. Хочется больше свежих овощей, фруктов, меньше приготовленной, жареной пищи, мяса.

Автор: bit.ua Местные женщины готовят одновременно несколько блюд и много времени уделяют домашним делам

Открываю для себя овощи и фрукты, которых я раньше не знала. Например, bitter gourd — это такой овощ, похожий на огурец с большими пупырышками, очень горький. Мне нравится его добавлять в разные рагу. Любимым фруктом стал манго. Они здесь очень сочные и разных видов. Также покупаю папайю, гуаву, кокосы, амлу.

Из напитков полюбила кокосовую воду. Кокосы продаются везде, тебе просто срезают крышку плода и дают трубочку. Когда выпиваешь сок, тебе разрубают кокос и достают из него мякоть — какая же она вкусная!

Конечно, некоторых продуктов мне не хватает. Больше всего – кисломолочных, особенно, творога и кефира. Раньше я ела свежий творог каждый день, но здесь его нет. Иногда хочется гречки. Яблоки, которые я люблю, здесь есть, но очень дорогие. Как я уже говорила, многие привычные нам продукты стоят дорого.