"195 гривен за пучок укропа" — украинка шокировала ценами на Багамских островах

Фото: instagram.com

Украина Мария Куприй пять лет живет в провинции Нью-Провиденс на Багамах, в стране роскоши и мечтаний. Но замечает, что жизнь там не такое простое, как кажется, а попасть можно исключительно по приглашению, или приобретя недвижимость.

Как попасть

Чтобы попасть на острова на постоянное место жительства, нужен договор от компании, которая приглашает вас на работу. При этом оплатит вам жилье и откроет карту резидента или нужно купить недвижимость стоимость не менее $750 тысяч.

Цены

Все продукты привозные, поэтому питаться очень дорого, к тому же высокие налоги. Пучок укропа на рынке обойдется в $7,5 это 195 гривень. Салат в ресторане $25, к тому же еще к цене надо заплатить 12 % НДС и 15% за обслуживание. Чтобы экономить, мы с мужем раз в месяц выезжаем с островов и закупаемся продуктами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Где украинский учитель зарабатывает 520 гривен в час — интересные факты о жизни во Вьетнаме

Образование

На островах есть школа и детсады, Вузы здесь нет, чтобы получить высшее образование надо ехать в другие страны. Дети из богатых семей поступают в вузы Америки и Великобритании.

Сфера обслуживания

Подстричься или покрасить волосы можно в дорогих центрах красоты возле отелей. Мникюр, педикюр следует учиться делать самостоятельно. Стрижка здесь 50-60 долларов. Покраска 100 долларов.

Работа

Ее почти нет. Местное население работает в отелях на островах. В основном горничными, уборщицами, массажистами. Редко можно получить приглашение на врачебную деятельность. Врачи здесь живут роскошно. Имеют зарплату 100 тысяч долларов в год. Стоматологи 150 тысяч долларов. С Украинским дипломом сюда попасть трудно. Но если у тебя есть диплом Америки или Великобритании, то с радостью пригласят.

Транспорт

В основном все передвигаются самолетами. Багамы-это 700 островов. На некоторых из них нет транспортного сообщения в азале. Есть такие, где работает 1 магазин на весь остров. На островах два международных аэропорта и 65 мелких аэропортов. Самолеты здесь как общественный транспорт. Летают также к Британским островам Кайкос и Теркс.

На острове Харбор, принадлежащая к архипелагу Багамских островов, пляжи приобрели розовый оттенок. Такую иллюзию создают перламутровые ракушки, перемешанные с песком. Они переливаются на солнце. Розовый берег тянется на несколько километров.