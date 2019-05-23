Квартиры сдают минимум на 2 года, - украинка рассказала о жизни в Берлине

Фото: bit.ua

Катя Тарабукина, автор блога Berlin by Kate, рассказывает, что охота на квартиру в Берлине похожа на святую инквизицию. На просмотр вместе с тобой может прийти еще 40 человек, а выберут того, кто лучше подойдет по документам и доходам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За вызов "скорой" придется заплатить – украинка об особенностях медицины в Чехии

Она вместе с мужем и сыном решились на переезд в германию и рассказала об адаптации и жизни в Берлине, пишут на ресурсе bit.ua.Отмечает, что самым трудным в бытовом плане было найти квартиру, жить первое время в классическом немецком почти пригороде, ощущая прелесть мультикультурного города лишь на выходных, выбираясь в центральные и более оживленные районы. Сложно было наладить рацион и разобраться с продуктами, бюрократической системой и т. д.

О ЦЕНАХ И ПОКУПКАХ

В Германии есть возможность питаться в соответствии с разными уровнями дохода. Супермаркеты делятся по принципу качества и цены. Есть самые дешевые сети, так называемые дискаунтеры, вроде LIDL, ALDI, Netto, Penny, а есть сети с большим ассортиментом, высоким качеством продукции — REWE, EDEKA. Есть гипермаркеты, такие как REAL, Kaufland. Ну и конечно же, сети биомаркетов — BIO Company, LPG, Denn's Biomarkt, Alnatura, где можно отовариться региональными органическими продуктами. Я обожаю еще частные лавочки и магазины, арабские и турецкие овощные лавки в районах Нойкёльн и Кройцберг. Мы стараемся комбинировать и базовые вещи покупать дешевле, мясо и овощи — на рынках у арабов или турков, в мелких лавках или биомаркетах. Мобильная связь обходится около 20–25 евро в месяц на каждого члена семьи, стоимость аренды жилья очень зависит от места, где вы хотите поселиться (или точнее, вас выберет лендлорд).

Автор: bit.ua На улице ночью или днем можно случайно встретить человека, и он в последующем может стать твоим лучшим другом, партнером по работе или любовью всей жизни.

Цены на аренду каждый год растут, хоть государство старается всячески предотвратить мыльный пузырь, но пока квартиросъемщик готов платить больше, эти механизмы регуляции рынка не очень работают. В центральном районе Митте за 90-метровую квартиру с двумя спальнями и холлом можно отдать и 1300 евро. Квартиры обычно сдаются на минимальный 2-летний контракт, без мебели, но чаще с ванной и кухней. После косметических обновлений, белые. Заезжай — живи, обживайся. Выезжаешь — приведи квартиру в такой же вид, как получил.

О РАБОТЕ

Я работаю тургидом, и мой график работы ненормированный. Я также работаю фрилансером как фотограф и веду блог Berlin by Kate. Мой круг общения очень неоднородный и слишком мультикультурный, чтобы выделить какие-то особенности общения. С каждым человеком своя отдельная история. Мой будний день состоит из семейной рутины (у нас в семье подрастает сын 5 лет), бумажной работы, написания статей и непосредственно туров. Частных или групповых.

НОВЫЕ ДРУЗЬЯ

Тут на улице ночью или днем можно случайно встретить человека, и он в последующем может стать твоим лучшим другом, партнером по работе или любовью всей жизни. Неоднократно слышу такого рода безумные истории о том, как этот город сводит людей, души и континенты. Я человек, который все еще учится правильно вести small talk, знакомиться на улицах, переступать барьер личной дистанции и делать красивым людям комплименты, просить сфотографироваться для своего проекта незнакомцев или просто заводить беседу без причины. Так я нашла самых классных людей, многие из которых мои верные и бесшабашные спутники и соседи.

Автор: bit.ua Люди в Берлине умеют жить проще, радоваться простым человеческим вещам.

О НОВЫХ ПРИВЫЧКАХ

В Берлине невозможно ощутить себя эмигрантом. Ты скорее привносишь в этот лоскутный ковер свое уникальное разнообразие. У нас есть поговорка: "Необязательно быть немцем, чтобы быть берлинцем". Привычки сильно изменились. Например, я стала более организованной, из сов переметнулась к жаворонкам, у меня появилось здоровое планирование своего досуга, мы с мужем учимся вести домашний семейный бюджет. Пока плохо получается, но мы стараемся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Работа, как отдых - владелец школы серфинга рассказал о жизни на Шри-Ланке

Досуг элементарно простой и понятный — поиграть с семьей в мяч в парке, сходить в поход, поездить на велике в национальном парке, съездить на озеро, пожарить BBQ и просто выпить вина у подножия музея вечером в четверг, почитать книгу в парке. Вот эта легкость и непринужденность человеческого досуга меня поразила до глубины души.

О ГАСТРОНОМИИ

Почти ничего не изменилось, возможно, в рацион начало попадать больше суперфудов, экзотических фруктов в связи с их доступностью. Я почти отказалась от молока, хотя раньше без него не могла жить. Заменила без фанатизма молочку безлактозными продуктами — мой желудок мне благодарен. В Берлине можно приобрести любые продукты из постсовдеповских стран. В сети русских магазинов вы можете купить конфеты "Рошен", грузинское вино, творог и любые крупы, соусы "Чумак", тюльку, красную икру, даже водку любых украинских брендов. Я грешу походами туда ради хороших польских овощей и сырого буряка, если мне раз в сотню лет хочется сварить борщ.

Автор: bit.ua В Берлине можно приобрести любые продукты из постсовдеповских стран

О ЯЗЫКЕ

Сложно, мой мозг около года вообще отказывался его принимать. Я до сих пор преодолеваю, можно сказать. Учить немецкий основательно собираюсь лишь в этом году. Но после нашего переезда в центр города стало скорее проблематично услышать его, потому что английский в районах Митте, Кройцберг, Фридрихсхайн и даже Пренцлауэр Берг приоритетный. Сложности начинаются, когда тебе приходится заниматься сложной немецкой бюрократией. И то, вероятность встретить русскоязычного бюрократа тоже весьма велика

ОБ ОТДЫХЕ

Мы обожаем типичный немецкий семейный отдых. Велотуры, каяки, походы, палатки, озера. Так как из-за моей профессии у меня расписаны все четверги, пятницы и субботы, то я часто не беру туристов по воскресеньям, чтобы провести этот день с семьей. Ну и конечно же, посещаем концерты, выставки, фестивали. Благо тут есть все возможности и удобства и выбор — пойти ли всей семьей или оставить младшее поколение дома.

Украина Мария Куприй пять лет живет в провинции Нью-Провиденс на Багамах, в стране роскоши и мечтаний. Но замечает, что жизнь там не такое простое, как кажется, а попасть можно исключительно по приглашению, или приобретя недвижимость.