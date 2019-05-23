 
Ексклюзивы
1/5
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
2 Просмотров: 1953
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3321
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 2745
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3204
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5517
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16464
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 603
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2799
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5940
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1791
Фото
Все фото
5
5
6
9
5
Квартиры сдают минимум на 2 года, - украинка рассказала о жизни в Берлине
Квартиры сдают минимум на 2 года, - украинка рассказала о жизни в Берлине
Украинка рассказала, как изменилась жизнь после переезда в итальянское село с козами и сыром
Украинка рассказала, как изменилась жизнь после переезда в итальянское село с козами и сыром
Работа, как отдых - владелец школы серфинга рассказал о жизни на Шри-Ланке
Работа, как отдых - владелец школы серфинга рассказал о жизни на Шри-Ланке
&quot;195 гривен за пучок укропа&quot; — украинка шокировала ценами на Багамских островах
"195 гривен за пучок укропа" — украинка шокировала ценами на Багамских островах
Украинка рассказала, чем может удивить Аргентина
Украинка рассказала, чем может удивить Аргентина
Видео
Все видео
"Моя страна – не окраина": создали гимн украинцев за рубежом
"Моя страна – не окраина": создали гимн украинцев за рубежом
Украинка с триумфом попала в финал американского талант-шоу
Украинка с триумфом попала в финал американского талант-шоу
Украинские супруги в США создают новый метод лечения рака
Украинские супруги в США создают новый метод лечения рака
Украинскую папку заметили в руках инженера Renault в Монако
Украинскую папку заметили в руках инженера Renault в Монако
Сотни украинцев заплясали на улицах Бразилии
Сотни украинцев заплясали на улицах Бразилии
Интервью
1/5
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Просмотров: 360
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 5157
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2799
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 612
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1323
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
25 мая 2019
Просмотров: 495
Стара звичка
"По-перше – корупцію викорінити. Олігархів посадити за ґрати. По-друге – дороги зробити. Сором, особливо – на Львівщині. І ...
воскресенье, 26 мая 2019 00:15

Квартиры сдают минимум на 2 года, - украинка рассказала о жизни в Берлине
5

  Комментировать
Катя Тарабукина працює тургідом, з ненормованим графіком
Фото: bit.ua
На улице ночью или днем можно случайно встретить человека, и он в последующем может стать твоим лучшим другом, партнером по работе или любовью всей жизни.
Люди в Берлине умеют жить проще, радоваться простым человеческим вещам.
Мобильная связь обходится около 20–25 евро в месяц на каждого члена семьи
В Берлине можно приобрести любые продукты из постсовдеповских стран

Катя Тарабукина, автор блога Berlin by Kate, рассказывает, что охота на квартиру в Берлине похожа на святую инквизицию. На просмотр вместе с тобой может прийти еще 40 человек, а выберут того, кто лучше подойдет по документам и доходам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За вызов "скорой" придется заплатить – украинка об особенностях медицины в Чехии

Она вместе с мужем и сыном решились на переезд в германию и рассказала об адаптации и жизни в Берлине, пишут на ресурсе bit.ua.Отмечает, что самым трудным в бытовом плане было найти квартиру, жить первое время в классическом немецком почти пригороде, ощущая прелесть мультикультурного города лишь на выходных, выбираясь в центральные и более оживленные районы. Сложно было наладить рацион и разобраться с продуктами, бюрократической системой и т. д.

О ЦЕНАХ И ПОКУПКАХ

В Германии есть возможность питаться в соответствии с разными уровнями дохода. Супермаркеты делятся по принципу качества и цены. Есть самые дешевые сети, так называемые дискаунтеры, вроде LIDL, ALDI, Netto, Penny, а есть сети с большим ассортиментом, высоким качеством продукции — REWE, EDEKA. Есть гипермаркеты, такие как REAL, Kaufland. Ну и конечно же, сети биомаркетов — BIO Company, LPG, Denn's Biomarkt, Alnatura, где можно отовариться региональными органическими продуктами. Я обожаю еще частные лавочки и магазины, арабские и турецкие овощные лавки в районах Нойкёльн и Кройцберг. Мы стараемся комбинировать и базовые вещи покупать дешевле, мясо и овощи — на рынках у арабов или турков, в мелких лавках или биомаркетах. Мобильная связь обходится около 20–25 евро в месяц на каждого члена семьи, стоимость аренды жилья очень зависит от места, где вы хотите поселиться (или точнее, вас выберет лендлорд).

Автор: bit.ua
  На улице ночью или днем можно случайно встретить человека, и он в последующем может стать твоим лучшим другом, партнером по работе или любовью всей жизни.
На улице ночью или днем можно случайно встретить человека, и он в последующем может стать твоим лучшим другом, партнером по работе или любовью всей жизни.

Цены на аренду каждый год растут, хоть государство старается всячески предотвратить мыльный пузырь, но пока квартиросъемщик готов платить больше, эти механизмы регуляции рынка не очень работают. В центральном районе Митте за 90-метровую квартиру с двумя спальнями и холлом можно отдать и 1300 евро. Квартиры обычно сдаются на минимальный 2-летний контракт, без мебели, но чаще с ванной и кухней. После косметических обновлений, белые. Заезжай — живи, обживайся. Выезжаешь — приведи квартиру в такой же вид, как получил.

О РАБОТЕ

Я работаю тургидом, и мой график работы ненормированный. Я также работаю фрилансером как фотограф и веду блог Berlin by Kate. Мой круг общения очень неоднородный и слишком мультикультурный, чтобы выделить какие-то особенности общения. С каждым человеком своя отдельная история. Мой будний день состоит из семейной рутины (у нас в семье подрастает сын 5 лет), бумажной работы, написания статей и непосредственно туров. Частных или групповых.

НОВЫЕ ДРУЗЬЯ

Тут на улице ночью или днем можно случайно встретить человека, и он в последующем может стать твоим лучшим другом, партнером по работе или любовью всей жизни. Неоднократно слышу такого рода безумные истории о том, как этот город сводит людей, души и континенты. Я человек, который все еще учится правильно вести small talk, знакомиться на улицах, переступать барьер личной дистанции и делать красивым людям комплименты, просить сфотографироваться для своего проекта незнакомцев или просто заводить беседу без причины. Так я нашла самых классных людей, многие из которых мои верные и бесшабашные спутники и соседи.

Автор: bit.ua
  Люди в Берлине умеют жить проще, радоваться простым человеческим вещам.
Люди в Берлине умеют жить проще, радоваться простым человеческим вещам.

О НОВЫХ ПРИВЫЧКАХ

В Берлине невозможно ощутить себя эмигрантом. Ты скорее привносишь в этот лоскутный ковер свое уникальное разнообразие. У нас есть поговорка: "Необязательно быть немцем, чтобы быть берлинцем". Привычки сильно изменились. Например, я стала более организованной, из сов переметнулась к жаворонкам, у меня появилось здоровое планирование своего досуга, мы с мужем учимся вести домашний семейный бюджет. Пока плохо получается, но мы стараемся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Работа, как отдых - владелец школы серфинга рассказал о жизни на Шри-Ланке

Досуг элементарно простой и понятный — поиграть с семьей в мяч в парке, сходить в поход, поездить на велике в национальном парке, съездить на озеро, пожарить BBQ и просто выпить вина у подножия музея вечером в четверг, почитать книгу в парке. Вот эта легкость и непринужденность человеческого досуга меня поразила до глубины души.

О ГАСТРОНОМИИ

Почти ничего не изменилось, возможно, в рацион начало попадать больше суперфудов, экзотических фруктов в связи с их доступностью. Я почти отказалась от молока, хотя раньше без него не могла жить. Заменила без фанатизма молочку безлактозными продуктами — мой желудок мне благодарен. В Берлине можно приобрести любые продукты из постсовдеповских стран. В сети русских магазинов вы можете купить конфеты "Рошен", грузинское вино, творог и любые крупы, соусы "Чумак", тюльку, красную икру, даже водку любых украинских брендов. Я грешу походами туда ради хороших польских овощей и сырого буряка, если мне раз в сотню лет хочется сварить борщ.

Автор: bit.ua
  В Берлине можно приобрести любые продукты из постсовдеповских стран
В Берлине можно приобрести любые продукты из постсовдеповских стран

О ЯЗЫКЕ

Сложно, мой мозг около года вообще отказывался его принимать. Я до сих пор преодолеваю, можно сказать. Учить немецкий основательно собираюсь лишь в этом году. Но после нашего переезда в центр города стало скорее проблематично услышать его, потому что английский в районах Митте, Кройцберг, Фридрихсхайн и даже Пренцлауэр Берг приоритетный. Сложности начинаются, когда тебе приходится заниматься сложной немецкой бюрократией. И то, вероятность встретить русскоязычного бюрократа тоже весьма велика

ОБ ОТДЫХЕ

Мы обожаем типичный немецкий семейный отдых. Велотуры, каяки, походы, палатки, озера. Так как из-за моей профессии у меня расписаны все четверги, пятницы и субботы, то я часто не беру туристов по воскресеньям, чтобы провести этот день с семьей. Ну и конечно же, посещаем концерты, выставки, фестивали. Благо тут есть все возможности и удобства и выбор — пойти ли всей семьей или оставить младшее поколение дома.

Украина Мария Куприй пять лет живет в провинции Нью-Провиденс на Багамах, в стране роскоши и мечтаний. Но замечает, что жизнь там не такое простое, как кажется, а попасть можно исключительно по приглашению, или приобретя недвижимость.

bit.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Квартиры сдают минимум на 2 года, - украинка рассказала о жизни в Берлине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Ну что же вы так гадите друг друга&quot; - Притула обратился к украинцам
"Ну что же вы так гадите друг друга" - Притула обратился к украинцам
 8 Просмотров: 28917
Создали &quot;словарь Зеленского&quot;
Создали "словарь Зеленского" 4 Просмотров: 25299
Украинские заробитчане в Польше побили рекорд
Украинские заробитчане в Польше побили рекорд 1 Просмотров: 15309
Выпускники надели оригинальную форму на последний звонок - фото
Выпускники надели оригинальную форму на последний звонок - фото
3
 2 Просмотров: 14031
Хомчак объяснил, почему командующий ССО не поздоровался с Зеленским военным приветствием
Хомчак объяснил, почему командующий ССО не поздоровался с Зеленским военным приветствием
 Просмотров: 11187
Диаспора
Украинка рассказала, как изменилась жизнь после переезда в итальянское село с козами и сыром
Украинка рассказала, как изменилась жизнь после переезда в итальянское село с козами и сыром
5
 Просмотров: 3411
Работа, как отдых - владелец школы серфинга рассказал о жизни на Шри-Ланке
Работа, как отдых - владелец школы серфинга рассказал о жизни на Шри-Ланке
6
 Просмотров: 684
"195 гривен за пучок укропа" — украинка шокировала ценами на Багамских островах
"195 гривен за пучок укропа" — украинка шокировала ценами на Багамских островах
9
 Просмотров: 1872
Украинка рассказала, чем может удивить Аргентина
Украинка рассказала, чем может удивить Аргентина
5
 Просмотров: 747
Девушка рассказала, как открыла свой бар в Грузии
Девушка рассказала, как открыла свой бар в Грузии
7
 Просмотров: 2142
Больше всего комментируют
20
Почему "кацапской" - министр Омелян упрекнул Зеленскому
13
МИД выступил против визита председателя Госдумы в Крым
9
У Зеленского просят Порошенко звание Героя Украины
8
"Ну что же вы так гадите друг друга" - Притула обратился к украинцам
6
"Прошедшие выборы представляют угрозу для Украины" - Николай Княжицкий
Голосов: 3148
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua