Киевлянка рассказала, как покинула любимый бизнес и уехала в грузинское село открыть кафе

Фото: thedevochki.com

Киевская пиарщица, автор и организатор культурных и социальных проектов Таня Мерзлая решила уехать в малолюдную деревню в грузинской Сванетии. Прожив три месяца, она передумала возвращаться и открыла там кофейню. Зачем ей это понадобилось – Таня рассказала ресурсу thedevochki.

Сванетия

В Украине я всегда совмещала несколько видов деятельности одновременно, занималась социальными, культурными проектами, вела курсы по пиару, программы для женщин. До переезда в Грузию работала пиар-менеджером в крупной компании, еще ранее была руководителем социально-культурного проекта "Арт-Пикник Славы Фроловой". Также занималась развитием личного социального проекта о путешествиях "Колумб потерял компас" – на деле показывала людям, что путешествие в Европу, получение визы – это легко! На эту тему существует много стереотипов, и мне хотелось их развеять.

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В рамках проекта "Колумб потерял компас" я организовала трекинг в Сванетию в октябре 2016 года. В Грузии я была и раньше, мне очень нравилась эта страна, но хотелось увидеть именно горы Сванетии. Организовала недельный трекинг по горам – пять дней похода без связи с цивилизацией и два дня отдыха в Тбилиси. Эти пять дней очень отразились на моем состоянии. Придя в отель, как обычно проверила свою почту – там было больше 400 писем только в рабочей почте. Я задала себе вопрос: может ли человек в таком количестве информации жить по-настоящему, а не существовать в потоке цифр, букв и задач?

Автор: thedevochki.com Живет в маленькой деревне, но приезжают разные группы из разных стран: Италии, Голландии, Норвегии, Китая.

В Сванетию я уезжала, имея любимую работу, любимую квартиру, любимых и родных людей, интересные хобби. Но вернувшись, поняла, что просто не могу больше так жить и с этим нужно что-то делать. Я решила не предпринимать спонтанных решений, взяла паузу на две недели. Все это время мне было сложно в городе, словно в платье не по размеру. Слишком шумно, слишком много людей, слишком много ожиданий от меня, слишком много информации, слишком много звуков. Даже поход в супермаркет за продуктами мне давался с трудом. У меня пропало желание организовывать мероприятия и ходить на них. Я ни разу с приезда не была в кино, на выставках, пару раз в кафе. Пару раз за три месяца. У меня пропало желание потреблять так много и бежать от себя. Это было неожиданно.

Переезд

Я решила еще раз уехать в горы, в Карпаты. Там поняла, что не хочу находиться в городе. Я уверенно решила перезимовать в наших Карпатах, но неожиданно в фейсбуке увидела пост знакомой девушки, которая писала, что ищет волонтера в хостел в Сванетии. Все, что требовалось – любить зиму и горы. Это обо мне! Я тут же ей написала: "Я твой волонтер". Она очень удивилась, так как знала, что у меня есть любимая работа и вообще все хорошо. Но я сказала, что с удовольствием приеду, а с работы уже уволилась.

Времени на основательную подготовку к переезду не было. Даже морально некогда было готовиться. Только в конце декабря я закончила все проекты по работе, провела курсы по пиару, съездила с группой в рождественскую Европу. А когда вернулась, у меня было полтора дня, чтобы собраться в Сванетию: купить горнолыжный костюм, собрать вещи, сделать маникюр и педикюр.

Автор: thedevochki.com Доставка товаров недешевая: авиа до Тбилиси и машиной по горам до места

Я всю жизнь любила горы, бывала в Карпатах по два-три раза в год. Когда увидела горы Сванетии, была просто сражена наповал, моя душа обрела свой собственный храм! Я не думала, что так бывает – никогда раньше не была в горах выше 3000 метров. Помимо гор, Сванетия привлекла минимальным количеством людей – живу я в деревне, у нас есть два маленьких магазина, рынок на три палатки – туда надо или идти пешком два часа, или ехать 20 минут по горной дороге. Тишина, чистота, природа. Захотелось простой жизни, когда ничего не отвлекает. В Киеве мы все куда-то бежим, у нас даже свидания с любимыми – это походы куда-то, где развлекают: кино, ресторан, театр, концерт. Здесь ты чаще всего находишься сам с собой.

Если честно, у меня был небольшой страх, что я не выдержу весь сезон, не смогу прожить здесь три месяца, захочу вернуться в Киев. Я взяла с собой вещи лишь на три месяца: одежду только зимнюю, косметику, краску для волос (тут нет салона). Сразу договорилась, что если надо будет – уеду раньше.

Акклиматизация

Первое время все было очень непривычно. Во-первых, меня все время окружают горы и снег. У меня такой красивой зимы никогда не было. Во-вторых, никаких посторонних звуков. Только тишина, мычание коров, пение птиц, хруст снега, течение горной реки.

Автор: thedevochki.com Благодаря местному инструктору научилась здорово кататься на лыжах

Когда я приехала зимовать в деревню, меня сразу заметили. Во-первый, у меня славянская внешность. Во-вторых, я не просто турист. В-третьих, тут большинство людей одевается в темную одежду, а у меня все светлое, даже зимние вещи. Все сразу со мной начали знакомиться, было много взглядов в мою сторону. Не скажу, что очень комфортно себя чувствовала. Уже привыкли ко мне, но взгляды до сих пор вызывают дискомфорт.

Еще одна особенность – питание. Еда тут очень простая, нет возможности зайти в супермаркет и купить, например, какой-то сыр – бри, с плесенью. Я могу приобрести только сулугуни у местных женщин. Хлеб тоже сами выпекают, купить можно только лаваш. Не как в Киеве: с семечками, с орешками, бездрожжевой – выбирай, какой хочешь. Но я очень быстро к этому привыкла и через три недели, когда знакомые приезжали и спрашивали, что мне привезти, отвечала: "Ничего". Ничего особенного мне теперь и не хочется.

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Была акклиматизация в общении с местными людьми: здесь все говорят прямо, проще, доступнее. Никто не думает долго перед тем, как и что сказать. В городе люди тактичнее, при этом больше лицемерия, мы говорим завуалированнее, подбирая слова. Тут этого нет. Самый большой кайф помимо гор – то, что я, казалось бы, живу в маленькой деревне, но работаю в отеле, куда приезжают разные группы из разных стран: Италии, Голландии, Норвегии, Китая. Себя чувствуешь при этом на вершине мира – не ты ездишь по миру, а мир приезжает к тебе. С одной стороны, открываешь культуру местного населения, с другой – путешественников.

Автор: thedevochki.com В Сванетию каждый год приезжает 50 000 туристов и с каждым годом это количество растет.

За три месяца работы в хостеле я организовала еще две группы из Украины в Сванетию, провела несколько онлайн-программ для женщин, начала планировать открытие кофейни. И ни разу не было момента за все это время, который хотелось бы приукрасить или чем-то себя развлечь. Благодаря местному инструктору (здесь, к слову, очень профессиональные инструкторы) я научилась здорово кататься на лыжах! Легко и в удовольствие. В следующем году планирую организовать несколько лыжных туров в Сванетию.

Я здесь очень много гуляю: по два-три часа на свежем воздухе каждый день. Вечера провожу дома или с туристами, так как здесь вообще нет развлечений. В деревне есть всего пять кафе – самых простых и все с грузинской кухней.

Я не читаю здесь, не смотрю телевизор, ничего нового не изучаю – просто потому, что мне не хочется ничего в себя впускать. Хочется просто насытиться местом и состоянием.

Кофейня

Идея открыть кофейню не моя. Я прилетела в Грузию 28 декабря, через пару дней зашла в ближайшее кафе, заказала кофе и не смогла его выпить. В Грузии вообще нет хорошего кофе, в отличие от Киева, где все разбираются в зерне, есть разнообразие, кофеен много, кофейная культура на пике развития. В Сванетии было две вещи, которых мне не хватало для полного счастья: хорошего кофе и маникюра. С хорошим кофе вопрос решен.

Автор: thedevochki.com Еда тут очень простая, нет возможности зайти в супермаркет и купить

И как-то раз Ксения, у которой здесь два отеля, семья, трое детей, говорит мне: "Круто было бы открыть кофейню, потому что все туристы спрашивают, где можно выпить вкусный кофе?". И закрутилось. Я люблю новые проекты и люблю кофе. И мне очень хотелось, чтоб путешественникам со всего мира в Сванетии было еще комфортнее.

У меня есть хорошая знакомая, которая была со мной в Сванетии осенью – Саша Лазарь-Боровицкая, основатель "Миндаль Coffee Room", – мы ей предложили поучаствовать в проекте. От идеи до реализации прошло полтора месяца! Мы нашли помещение и начали все считать, планировать с учетом местного законодательства, логистики и прочего.

Для меня кофе – это ритуал: прийти куда-то посидеть у окна, выпить кофе из красивой чашечки или взять красивый стаканчик и пойти гулять. А здесь продается промышленный кофе – люди его заваривают в чашке, добавляя много сахара. Кофейной культуры в Грузии в целом и в Сванетии в частности нет. В Тбилиси есть две кофейни и в Батуми одна с таким кофе, как у нас.

Автор: thedevochki.com Зерна кофе заказывает из Киева, а молоко - из соседнего города.

Мы все просчитывали, знали, что интерес к кофе у туристов есть. В Сванетию каждый год приезжает 50 000 туристов и с каждым годом это количество растет.

Еще до открытия к нам заходили ребята из Голландии, Африки, Китая, Германии и все удивлялись, что в Местии будет кофейня!

Мы точно знаем, что качество зерна и напитка у нас безупречное. Цены при этом чуть выше средних – в среднем на один лари больше, чем в местных кафе. Например, обычно чашка плохого капучино стоит шесть лари, а у нас вкусный капучино из 100% арабики стоит семь лари. Но себестоимость напитков выше, потому что мы, например, не используем молоко, которое сюда доставляют – заказываем более качественное, его везут до ближайшего города, оттуда еще четыре часа машина поднимает его по горам. Кофе заказываем у обжарщиков в Киеве, они входят в топ-5, обеспечивают зерном все лучшие кофейни Украины. Купили дорогую итальянскую кофемашину, профессиональную кофемолку – все это получилось значительно дороже, чем в Киеве. Доставка недешевая (авиа до Тбилиси и машиной по горам до места), растаможка – все это увеличивает стоимость кофе.

Автор: thedevochki.com Чашка плохого капучино в кофейне по соседству стоит 6 лари, а в кофейне Тани вкусный капучино из 100% арабики - 7 лари.

Бизнес-план у нас есть, мы просчитывали риски, себестоимость, окупаемость. При прогнозируемой окупаемости проект выходит в точку безубыточности на четвертый месяц. Полный возврат инвестиций на происходит на 18-й месяц. Инвестиции – собственные сбережения плюс часть кредитных средств.

Вопрос про планы на будущее меня всегда вгоняет в ступор. Нет никаких планов, я просто смотрю, что мне предлагает жизнь. Из ближайшего – остаться еще в Сванетии, на лето организовать три трекинга, два йога-тура и развитие кофейни, конечно. Осенью в Киеве планирую организовать форум "Люби то, что делаешь", лицензию на проведение которого я получила в декабре 2016-го. А дальше просто смотреть, что мне предлагает мир. А он никогда не ошибается! И с фантазией у него точно лучше, чем у меня.

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