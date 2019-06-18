 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
1 Просмотров: 2835
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1143
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 234
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 279
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
22 Просмотров: 7092
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 333
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 477
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1827
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3528
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 3393
Фото
Все фото
6
5
5
6
6
Украинец рассказал о жарких условиях труда в Польше
Украинец рассказал о жарких условиях труда в Польше
Вежливость канадцев сложно &quot;переплюнуть&quot;, - украинец рассказал о жизни и обучения за рубежом
Вежливость канадцев сложно "переплюнуть", - украинец рассказал о жизни и обучения за рубежом
За справками не нужно ходить, нигде в учреждениях нет очередей, - украинка о жизни в Эстонии
За справками не нужно ходить, нигде в учреждениях нет очередей, - украинка о жизни в Эстонии
Английский могут преподавать только носители языка, другие - могут попасть в полицию, - украинка об опыте работы в Китае
Английский могут преподавать только носители языка, другие - могут попасть в полицию, - украинка об опыте работы в Китае
Украинка рассказала, почему не стоит ехать работать в Черногорию
Украинка рассказала, почему не стоит ехать работать в Черногорию
Видео
Все видео
"Моя страна – не окраина": создали гимн украинцев за рубежом
"Моя страна – не окраина": создали гимн украинцев за рубежом
Украинка с триумфом попала в финал американского талант-шоу
Украинка с триумфом попала в финал американского талант-шоу
Украинские супруги в США создают новый метод лечения рака
Украинские супруги в США создают новый метод лечения рака
Украинскую папку заметили в руках инженера Renault в Монако
Украинскую папку заметили в руках инженера Renault в Монако
Сотни украинцев заплясали на улицах Бразилии
Сотни украинцев заплясали на улицах Бразилии
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1881
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3078
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5391
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
16 июня 2019
Просмотров: 990
Ідеальний Мушкетик
Двічі він пригощав домашнім вином. Із ічнянських вишень, яке поставляв йому друг щороку. – Ви такого не спробуєте і в Парижі, – ...
вторник, 18 июня 2019 11:24

Украинец рассказал о жарких условиях труда в Польше
6

1 Комментировать

Украинец рассказал о работе в Польше
Фото: Юрий Мазур
Украинец рассказал о работе в Польше
Украинец рассказал о работе в Польше
Украинец рассказал о работе в Польше
Украинец рассказал о работе в Польше

Юрий Мазур из Винницы 3 месяца назад поехал в Польшу на заработки. Парень рассказал Gazeta.ua особенности работы и почему потерял 15 кг веса.

"Из Винницы до польского города Свиноуйсьце ехали 30 часов на автобусе. За дорогу заплатил 50 долларов (1300 грн - Gazeta.ua)", - говорит Юрий.

Бесплатно сделали документы и предоставили жилье в 3-комнатной квартире в новостройке. Там живу с двумя украинцами из Кропивницкого. С понедельника по пятницу работаем по 10 часов, в субботу - по 7. Воскресенье - выходной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кем выгоднее работать в Чехии

В Свиноуйсьце работает мало украинцев. За полтора месяца выучил разговорный польский. Здесь лучше относятся к тем, кто знает язык.

"Работа тяжелая. Монтирую различные металлоконструкции, режу металл резаком, шлифую, свариваю. Зарплата 1400 долларов в месяц (37 тыс. грн - Gazeta.ua). За 3 месяца потерял 15 килограммов веса, потому что работать приходится в закрытом помещении при температуре 27 градусов", - рассказывает украинец .

Бесплатно здесь не кормят. В месяц на еду трачу примерно 100 долларов (2600 грн - Gazeta.ua).

"В Украине планирую возвращаться через 2 месяца на короткий срок. Потом - снова в Польшу. За это время понял, что попал на работу с хорошим отношением к украинцам", - говорит Юрий Мазур.

На учебе в Польше находятся 40 тыс. украинских студентов. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время лекции в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко.

Автор: Ирина Кальченко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинец рассказал о жарких условиях труда в Польше». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июня

Сборная СНГ проиграла последнюю игру пьяным шотландцам

Запретили русскоязычные песни

В заповеднике устроили казарму для солдат

Монумент разобрали на 350 частей

Пол Маккартни: "Уйти на пенсию? Нет, спасибо"

Самое читаемое
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: полиция выяснила новые детали
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: полиция выяснила новые детали Просмотров: 37378
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
7
 Просмотров: 35987
&quot;Видишь егеря? А он есть&quot; - показали тренировки одной из самых секретных бригад ВСУ
"Видишь егеря? А он есть" - показали тренировки одной из самых секретных бригад ВСУ
7
 Просмотров: 21700
&quot;Все купаются просто&quot;: в сеть попали фото некогда популярных крымских курортов
"Все купаются просто": в сеть попали фото некогда популярных крымских курортов
6
 1 Просмотров: 17443
Зеленский прилетел в Париж
Зеленский прилетел в Париж
4
 2 Просмотров: 10629
Диаспора
Кем выгоднее работать в Чехии
Кем выгоднее работать в Чехии
 Просмотров: 2088
Вежливость канадцев сложно "переплюнуть", - украинец рассказал о жизни и обучения за рубежом
Вежливость канадцев сложно "переплюнуть", - украинец рассказал о жизни и обучения за рубежом
5
 Просмотров: 918
За справками не нужно ходить, нигде в учреждениях нет очередей, - украинка о жизни в Эстонии
За справками не нужно ходить, нигде в учреждениях нет очередей, - украинка о жизни в Эстонии
5
 Просмотров: 1206
Английский могут преподавать только носители языка, другие - могут попасть в полицию, - украинка об опыте работы в Китае
Английский могут преподавать только носители языка, другие - могут попасть в полицию, - украинка об опыте работы в Китае
6
 Просмотров: 891
Украинец рассказал, как устроиться на солидную работу в Америке
Украинец рассказал, как устроиться на солидную работу в Америке Просмотров: 1458
Больше всего комментируют
10
Глава АП подтвердил, что Зеленский переедет с Банковой
6
Олигархи формируют правила, по которым будет жить страна - Кухта
5
Тарута назвал украинских добровольцев боевиками
4
"Борцы с нацизмом" и "оппоблоковци": Майкл Щур показал кандидатов партии Зеленского
3
"Армия не должна ждать приказа" - глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев
Голосов: 848
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua