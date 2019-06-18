Украинец рассказал о жарких условиях труда в Польше

Фото: Юрий Мазур

Юрий Мазур из Винницы 3 месяца назад поехал в Польшу на заработки. Парень рассказал Gazeta.ua особенности работы и почему потерял 15 кг веса.

"Из Винницы до польского города Свиноуйсьце ехали 30 часов на автобусе. За дорогу заплатил 50 долларов (1300 грн - Gazeta.ua)", - говорит Юрий.

Бесплатно сделали документы и предоставили жилье в 3-комнатной квартире в новостройке. Там живу с двумя украинцами из Кропивницкого. С понедельника по пятницу работаем по 10 часов, в субботу - по 7. Воскресенье - выходной.

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В Свиноуйсьце работает мало украинцев. За полтора месяца выучил разговорный польский. Здесь лучше относятся к тем, кто знает язык.

"Работа тяжелая. Монтирую различные металлоконструкции, режу металл резаком, шлифую, свариваю. Зарплата 1400 долларов в месяц (37 тыс. грн - Gazeta.ua). За 3 месяца потерял 15 килограммов веса, потому что работать приходится в закрытом помещении при температуре 27 градусов", - рассказывает украинец .

Бесплатно здесь не кормят. В месяц на еду трачу примерно 100 долларов (2600 грн - Gazeta.ua).

"В Украине планирую возвращаться через 2 месяца на короткий срок. Потом - снова в Польшу. За это время понял, что попал на работу с хорошим отношением к украинцам", - говорит Юрий Мазур.

На учебе в Польше находятся 40 тыс. украинских студентов. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время лекции в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко.