Диаспорянин организует для канадцев туры в Украину

Винцент Рос организовывает для канадцев туры в Украину Фото: Голос Америки

Канадец украинского происхождения Винцент Рос организовывает туры в Украину для канадцев. Туристическое агентство Cobblestone Freeway Tours в Эдмонтоне основал семь лет назад.

В Украину возит преимущественно потомков украинских эмигрантов первых волн. Среди клиентов есть те, кто вообще не имеет связи с Украиной и еду туда впервые, пишет "Голос Америки" .

"Мой дед родился в Украине, и мои родственники со стороны мамы – украинцы. Когда я был маленьким, они устроили меня в украинский танцевальный коллектив. Я увлекся украинскими танцами. В 18 лет переехал до Эдмонтона, чтобы танцевать с ансамблем "Шумка", - рассказывает Винцент Рос . - В 90-х годах имел возможность поехать в Украину учиться танцам. Студенты начали писать, что они тоже хотят. Тогда начали организовывать экспедиции, чтобы поехать в Украину. Обычные туристы тоже об этом слышали и интересовались поездками. Поэтому в 2011 году открыл фирму Cobblestone Freeway Tours".

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В фирме работает три человека в канадском офисе и десять – в львовском.

"Большинство наших клиентов имеет украинские корни. Иммигрантам новой волны нет особой нужды пользоваться нашими услугами, потому что они еще имеют родственников, еще имеют контакты, еще знают язык. Но тем, что уже потеряли контакт, нужна помощь, чтобы поехать в Украину. Клиенты рассказывают о путешествии своим соседям и друзьям. Люди больше слышат об Украине, как туристическую приманку. Сейчас, например, у нас есть большая группа из 36 человек – обычных туристов, которые уже путешествовали в Мексику, Китай, Индию, Ирландию, а в этом году выбрали Украину".

Туры обычно охватывают Киев, Львов, Черновцы и Карпаты. Люди также просят повезти их в украинское село.

"Я показываю людям то, чего они хотят – вареники, борщ, казаков и писанки – все эти стереотипы. Но тогда они начинают видеть настоящую Украину, и это их поражает. Начинают понимать отношения с Россией, Польшей, Австрией и Венгрией. Видят, как живут люди в селе – это нелегко. Начинают понимать, что это европейская страна, что здесь сохранилось много замков. Люди знают о замках в Ирландии и Англии, но они шокированы, когда узнают, что такие замки есть и в Украине. Люди просто начинают понимать, что Украина – это не только какое-то село для бабушки, это историческая европейская страна. Уже после первого раза они понимают, что должны приехать снова. Очень часто люди возвращаются 2, 4 и 5 раз".

В США существуют большие женские общества, которые объединяют известных женщин, лидеров мнений, директоров, менеджеров высших звеньев и политиков. Почти всегда за членство в подобных обществах, или за посещение мероприятий надо платить.