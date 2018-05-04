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суббота, 05 мая 2018 00:15

Украинка рассказала о тайных женских обществах в США

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Украинка рассказала о тайных женских обществах в США
Марина Шумаева из Киева сумела попасть в закрытое женское общество в США Фото: VOA

В США существуют большие женские общества, которые объединяют известных женщин, лидеров мнений, директоров, менеджеров высших звеньев и политиков. Почти всегда за членство в подобных обществах, или за посещение мероприятий надо платить.

Об этом в своем блоге "Голоса Америки" рассказывает соучредитель и технический директор тревел-стартапа CruiseBe Марина Шумаева из Киева. В США живет с 2016 года.

"Через неделю после переезда стартапа, меня пригласили на встречу женщин-владелиц бизнеса или женщин, которые занимают влиятельные позиции в компаниях, - пишет Марина Шумаева. - Подобные встречи не афишируются, попасть на них можно только по приглашению или рекомендации. Официального членства не существовало. Ежемесячно около 15 женщин собирались в собственных домах или в общих пространствах жилых комплексов. Обсуждали вопросы бизнеса, дискриминации и любые другие темы – от политики до макияжа. Каждый раз состав группы несколько менялся. В целом общество объединяло около 30 женщин, которые занимают в Далласе руководящие должности в различных компаниях".

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Одно из самых влиятельных современных женских обществ - закрытый клуб "Белизский роща".

"Эта нью-йоркская организация, которая объединяет свыше 100 самых влиятельных женщин из разных сфер. Поговаривают, что название появилось из-за встречи в Белизе. А целями общества называют увеличение представительства женщин в политике и бизнесе".

Украинка Галина Кузьменко с Волинькой области научила шить и зарабатывать на этом племена, живущие в джунглях малазийских штатов Сабах и Саравак. Они считаются автономными. При въезде ставят отдельную визу.

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