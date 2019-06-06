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пятница, 07 июня 2019 05:31

Украинцы напоминают дикарей с тихоокеанских островов

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Автомобиль из пластика и традиционных гуцульских ковров сделал художник 35-летний Сергей Григорян из Ивано-Франковска. Показал работу в столичном комплексе "Торонто-Киев" во время фестиваля современного искусства.

- От ремонта остались стройматериалы, пластиковые трубы, - рассказывает Григорян.

- Собрал модель автомобиля "хот-род". Так в США в 1930 годах называли машины для нелегальных гонок. На старые "форды" ставили мощные двигатели. На таких было удобно возить контрабанду и убегать от полиции.

Я влюблен в классический американский автопром. Но такие машины стоят космические деньги. Пока могу позволить лишь интерпретацию. Украинцы часто пытаются из доступных материалов сделать что-то крутое, дорогое и богатое. Имитацию. В Карпатах местные не любят текстиль и дерево. Старинные дома и церкви зашивают пластиковой вагонкой. Это мне напоминает карго-культы дикарей с островов в Тихом океане. Один сохранился со времен Второй мировой. Американские войска базировались на островах архипелага Новые Гебриды. Строили авиабазы, подкармливали местных дикарей, давали им виски. Туземцы не понимали, что такое техника, самолеты. Откуда у белых такие блага. Для них поведение чужаков напоминало магические ритуалы. Когда закончилась война, американцы оттуда ушли. Аборигены поняли, что им больше никто ничего не даст. Начали вырубать в тропическом лесу взлетные полосы, строить идолов из пальмовых веток и соломы в форме самолетов. Имитировать поведение военных. Маршировали. Махали руками, изображая сигналы посадки. Этими действиями пытались вернуть чужаков, которые им опять все будут давать. Больше не хотели работать. Молились и надеялись на парашюты с гуманитаркой с неба. Украинцы тоже привыкли ждать манны небесной. Что придет спаситель, который им сделает минимальную коммуналку и доллар по 8.

Свои скульптуры Сергей Григорян продает. Стоят от $ 500-15 тыс. грн.

Автор: Марина НЕПИЙВОДА
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Дата
07
июня

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Голосов: 1395
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
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