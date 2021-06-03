Три грузинских блюда, которые поразят каждого - рецепты

Грузинская кухня вобрала в себя лучшие традиции Закавказья, Азии, а также Причерноморья. В своих рецептах и ​​философии приготовления блюд опирается на контраст пряного и острого. Местные хозяйки делают акцент на мясо и овощи, приправленные не малым количеством специй.

Огромное значение в грузинской кухне имеют и пряные травы. Их употребляют в течение всего года, особенно кинзу, эстрагон, базилик, чабер, порей, зеленый лук и мяту.

Автор: pexels-cottonbrо Блюда грузинской кухни вкусные и сытные, а порции огромные.

Гастрономической достопримечательностью Грузии несомненно является хачапури. В каждом регионе существует множество разновидностей блюда, однако наиболее вкусным многие признают хачапури по-аджарски. Делают в виде лодочки из теста. Внутрь кладут сыр, сверху убивают яйцо. Едят такой хачапури только руками, отламывая кусочек румяного теста и макая в расплавленный сыр.

Хачапури по-аджарски

Автор: zira.uz Главные ингредиенты хачапури - это сыр, яйцо и хлеб.

Ингредиенты:

молоко - 100 мл.

вода - 100 мл.

сухие дрожжи - 5 г.

сахар - 1 ч. л.

соль - 1/2 ч. л.

пшеничная мука - 300 г.

масло - 30 мл.

сыр сулугуни - 150 г.

сыр адыгейский - 150 г.

яйца - 3 шт.

масло - 50 г.

Приготовление:

Смешать молоко, воду, сахар и дрожжи. Всыпать две столовые ложки просеянной муки и венчиком перемешать. Оставьте на 10-15 минут. Добавить соль, муку. Переложить тесто на столешницу, присыпать мукой и руками перемешать в течение 5-ти минут. Отложить кусок теста в сухую миску, накрыть и дать настояться в сухом, темном помещении 40 минут. Добавить подсолнечное масло и хорошо вымесить. Муку при этом добавлять не нужно, даже если оно вышло немного липким. Разделить тесто на две равные части, и скатать шарики. После оставьте на 10 минут. Сулугуни и адыгейский сыр натереть на крупной терке. Посыпать солью, пряностями. Смазать столешницу мукой и руками сформировать лепешку из теста, толщиной примерно 5 миллиметров. По краям выложить немного начинки и свернуть хачапури в виде лодочки. В центр всыпать сыр. Выпекать при 220 градусах 20 минут. Достать и выложить яйцо с кусочком сливочного масла. Выпекать еще 5-7 минут. Готовое блюдо подавать горячим.

Пхали

Автор: cottonbro from Pexels Любой основной ингредиент этого блюда можно заменить другим: например, шпинат или фасоль - щавелем, спаржей и тому подобное.

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Ингредиенты:

шпинат - 2 кг

зеленая стручковая фасоль - 1 кг

укроп, базилик, кинза - по 1 пучку

репчатый лук - 2 шт.

чеснок - 3-4 зубца

уцхо-сунели - 2 ч. л.

шафран - 2 ч. л.

винный белый уксус - 3-4 ч. л.

грецкие орехи - 400 г

соль - по вкусу

гранат - 1 шт.

Приготовление:

Сварить фасоль. Она должна стать мягкой, но не развариться в кашу. В среднем свежая фасоль варится примерно 45 минут, замороженная - 20-25 минут. Шпинат опустить в кипящую воду на три-пять минут и сразу же вынуть. После того как ингредиенты сварятся, выложить в дуршлаг, сцедить воду и остудить. Хорошо отжать. Масса должна стать достаточно сухой, иначе пхали будет водянистым. Пропустить грецкие орехи через мясорубку или измельчить в блендере. Мелко нарезать лук и пассеровать в сковороде. Добавить чеснок. В измельченные орехи добавить лук, соль, уксус, шафран и перемешать. Отжатую массу выложить в миску: шпинат, отдельно фасоль. Добавить в них смешанную заправку орехов. Добавить зелень, немного стручкового перца, зерна граната и еще раз перемешать. Готовые пхали выложить на блюдо. Сверху украсить зернами граната и подавайте на стол.

Чурчхела

Автор: pexels-julia-volk Также чурчхелу готовят из виноградного и гранатового сока.

Ингредиенты:

мука пшеничная - 7 ст. л.

вода - 1 стакан

сахар - 3 ст. л.

грецкие орехи - 2 стакана

яблочный сок - 2 стакана

Приготовление:

Орехи нарезать крупными кусками. Нанизать на нитку. Развести муку с водой, чтобы не было комочков. Влить сок в кастрюлю, добавить сахар по вкусу. Как только сок закипел, уменьшить огонь и тонкой струйкой влить воду с мукой. При этом интенсивно перемешивать круговыми движениями, чтобы не было комочков. Масса сразу начнет густеть. Не прекращая перемешивать, варить на маленьком огне 5 минут. Выключить огонь, взять нить с орехами и опустить в кастрюлю с готовой смесью. Лопаткой покрыть со всех сторон. Осторожно вытащить. Подвесить чурчхелу, дать соку немного стечь и остыть. Обмакнуть десерт в сок еще раз, чтобы слой был толще и вкуснее. Чурчхела должна сушиться 3-5 дней при комнатной температуре.

Когда мы слышим о гастрономической Испании, первое, что приходит в голову, это паэлья и гаспачо. Несомненно, эти блюда - национальная гордость страны, но не единственная. Стоит лишь вспомнить о чуррос, тапас с моцареллой или ольи подриде и сразу же текут слюнки. В целом национальные блюда испанской кухни отличаются богатым набором ингредиентов, но при этом они просты. Основные компоненты, которые используются веками - чеснок, лук, специи, много зелени и оливковое масло.