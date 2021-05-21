Испания дома: три блюда, которые раскрывают колорит страны

Когда мы слышим о гастрономической Испании, первое, что приходит в голову, это паэлья и гаспачо. Несомненно, эти блюда - национальная гордость страны, но не единственная. Стоит лишь вспомнить о чуррос, тапас с моцареллой или ольи подриде и сразу же текут слюнки.
В целом национальные блюда испанской кухни отличаются богатым набором ингредиентов, но при этом они просты. Основные компоненты, которые используются веками - чеснок, лук, специи, много зелени и оливковое масло. Что касается способов приготовления, в основном это обжарка, запекание или тушение.
Тапас с моцареллой
Ингредиенты:
ломтик багета - 6 шт.
помидор - 3 шт.
сыр моцарелла - 150 г
соус песто по вкусу
Приготовление:
Багет слегка поджарить на оливковом масле. Сверху выложить моцареллу и помидор. Украсить соусом песто.
Олья подрида
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Ингредиенты:
свинина - 150 г
баранина - 150 г
говядина на кости - 250 г
шпик - 150 г
картофель - 2 шт.
колбаса "чорисо" - 50 г
корень сельдерея - 0,5 шт.
черный перец - по вкусу
помидор - 2-3 шт.
лавровый лист - 1 шт.
горох - 150 г
чеснок - 1 зубец
морковь - 350 г
лук - 1 шт.
вода - 2 л
Приготовление:
Мясо и шпик залить водой и поставить на огонь. Через 30 мин. добавить замоченный с ночи горох, всыпать специи. Через полчаса добавить мелко нарезанную морковь, картофель, сельдерей, чеснок и очищенную - нарезанную кубиком лук. Через 10 мин. вынуть лавровый лист, лук и добавить нарезанные без кожицы томаты. Варить все вместе до готовности, примерно 20 мин. Мясо вынуть, отделить от костей. Колбасу нарезать ломтиками, добавить к овощам и дать еще раз закипеть. Подать, посыпав зеленью или тертым сыром.
Чуррос
Ингредиенты: ⠀
вода - 4 ст.
мука - 2-3 ст.
разрыхлитель - 1 ч. л.
соль - 1 ч. л.
оливковое масло для жарки - по вкусу
сахарная пудра - по вкусу
Приготовление: ⠀
Воду довести до кипения и снять с огня. Сразу же добавить муку вместе с солью и разрыхлителем, перемешать ручным миксером или деревянной лопаткой до однородности. Тесту дать настояться 30 мин. В глубокую сковороду налить масло высотой 2-3 пальца и разогреть до 200°C. Сформировать и обжарить чуррос до готовности. Выложить на бумажное полотенце. Украсить сахарной пудрой и какао.
Большинство украинцев ошибочно считают греческую кухню похожей на испанскую. Да, в обоих народов есть нечто общее. Они обожают морепродукты и овощи, которые растут на их земли. Но в отличие от греков, испанцы любят готовить мясо и отличаются оригинальным рецептам десертов. Чего стоит лишь торихас.
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