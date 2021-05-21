Испания дома: три блюда, которые раскрывают колорит страны

Когда мы слышим о гастрономической Испании, первое, что приходит в голову, это паэлья и гаспачо. Несомненно, эти блюда - национальная гордость страны, но не единственная. Стоит лишь вспомнить о чуррос, тапас с моцареллой или ольи подриде и сразу же текут слюнки.

Автор: ROMAN ODINTSOV from Pexels Многие испанские блюда готовятся сегодня с использованием тех же методов приготовления и ингредиентов, что и двести - триста лет назад.

В целом национальные блюда испанской кухни отличаются богатым набором ингредиентов, но при этом они просты. Основные компоненты, которые используются веками - чеснок, лук, специи, много зелени и оливковое масло. Что касается способов приготовления, в основном это обжарка, запекание или тушение.

Тапас с моцареллой

Ингредиенты:

ломтик багета - 6 шт.

помидор - 3 шт.

сыр моцарелла - 150 г

соус песто по вкусу

Приготовление:

Багет слегка поджарить на оливковом масле. Сверху выложить моцареллу и помидор. Украсить соусом песто.

Олья подрида

Автор: gastronom.ru Олья подрида в переводе означает "мощная", поскольку из-за обилия мяса позволить себе такое угощение могли только состоятельные люди.

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Ингредиенты:

свинина - 150 г

баранина - 150 г

говядина на кости - 250 г

шпик - 150 г

картофель - 2 шт.

колбаса "чорисо" - 50 г

корень сельдерея - 0,5 шт.

черный перец - по вкусу

помидор - 2-3 шт.

лавровый лист - 1 шт.

горох - 150 г

чеснок - 1 зубец

морковь - 350 г

лук - 1 шт.

вода - 2 л

Приготовление:

Мясо и шпик залить водой и поставить на огонь. Через 30 мин. добавить замоченный с ночи горох, всыпать специи. Через полчаса добавить мелко нарезанную морковь, картофель, сельдерей, чеснок и очищенную - нарезанную кубиком лук. Через 10 мин. вынуть лавровый лист, лук и добавить нарезанные без кожицы томаты. Варить все вместе до готовности, примерно 20 мин. Мясо вынуть, отделить от костей. Колбасу нарезать ломтиками, добавить к овощам и дать еще раз закипеть. Подать, посыпав зеленью или тертым сыром.

Чуррос

Автор: anniesnoms.com Чуррос продается в Испании чуть ли не на каждом шагу.

Ингредиенты: ⠀

вода - 4 ст.

мука - 2-3 ст.

разрыхлитель - 1 ч. л.

соль - 1 ч. л.

оливковое масло для жарки - по вкусу

сахарная пудра - по вкусу

Приготовление: ⠀

Воду довести до кипения и снять с огня. Сразу же добавить муку вместе с солью и разрыхлителем, перемешать ручным миксером или деревянной лопаткой до однородности. Тесту дать настояться 30 мин. В глубокую сковороду налить масло высотой 2-3 пальца и разогреть до 200°C. Сформировать и обжарить чуррос до готовности. Выложить на бумажное полотенце. Украсить сахарной пудрой и какао.

Большинство украинцев ошибочно считают греческую кухню похожей на испанскую. Да, в обоих народов есть нечто общее. Они обожают морепродукты и овощи, которые растут на их земли. Но в отличие от греков, испанцы любят готовить мясо и отличаются оригинальным рецептам десертов. Чего стоит лишь торихас.