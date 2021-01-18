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понедельник, 18 января 2021 15:30

Евгений Клопотенко поделился оригинальным рецептом украинского борща
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Кулинарный блогер Евгений Клопотенко поделился оригинальным рецептом украинского борща. Победитель шоу "МастерШеф" рекомендует готовить блюдо на свиных ребрах. Но есть секрет: мясо следует предварительно запечь в духовке, а также можно добавить вяленых груш.

Клопотенко посоветовал хранить борщ в холодильнике и помнить, что на 2-й день он вкуснее. Ингредиенты на 8-10 порций:

- свиные ребра - 400-500 г;

- свекла - 2 шт.;

- томат - 2 шт.;

- корень сельдерея - ¼ шт.;

- капуста - ¼ кочана;

- картофель - 3-4 шт.;

- морковь - 1-2 шт.;

- лук - 1 шт.;

- вяленая груша - 1-2 шт.;

- лавровый лист - 2 шт.;

- душистый перец - 3 горошины;

- сладкий перец - 1 шт.;

- томатный сок - 200 мл;

- масло - 30 г;

- вода - 3 л;

- томатная паста - 2 ст. л.;

- консервированная фасоль, соль - по вкусу.

Фото: klopotenko.com

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Пошаговое приготовление:

1. Разогрейте духовку до 200° и запекайте свиные ребра в течение 30 мин. до золотистой корочки. Корень сельдерея промойте и нарежьте произвольными кусками. Морковь, 1-2 шт., порежьте такими же кусками, как и сельдерей. Запеченные ребра переложите в кастрюлю и залейте 3 л воды, добавьте порезанные сельдерей и морковь, половину нечищеного луковицы, доведите до кипения и варите на среднем огне 30 мин.

2. Возьмите сладкий перец, порежьте небольшими кубиками, 2 помидора и вторую половину лука нарежьте мелким кубиком. Обжарьте овощи на сковороде с 30 г сливочного масла, пока они не станут мягкими. Добавьте 200 мл томатного сока и 2 ст. л. томатной пасты, тушите еще 5-7 мин. Затем добавьте 1 свеклу, натертую на крупной терке, тушите еще 3-4 мин.

3. С другой свеклы выжмите сок на соковыжималке или просто натрите его на мелкой терке. Добавьте свеклу в кастрюлю, а вместе с ней 3 горошины душистого перца, 2 лавровых листа, соль по вкусу.

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4. Нарежьте 3-4 картофелины удобными кубиками и добавьте в кастрюлю.

5. Переложите готовую зажарку в кастрюлю с бульоном. Головку чеснока разрежьте пополам и тоже добавьте в кастрюлю. Четверть кочана капусты нашинкуйте и отставьте ее мы будем добавлять в борщ в конце приготовления. По желанию можно добавить в борщ консервированную фасоль по вкусу.

6. Добавьте копченые или вяленые груши - 1-2 шт. Они придадут вашему борщу приятный вкус дымка.

7. В конце приготовления добавьте в кастрюлю нашинкованную капусту и через 5 мин. снимите кастрюлю с плиты. Дайте ему настояться не менее 30 мин. Подавайте борщ со сметаной и измельченной зеленью укропа.

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Шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает к праздничному столу оригинальный рецепт приготовления филе минтая с нежным голландским соусом. Изюминкой блюда стала манная крупа.

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