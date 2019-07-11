"Земля должна остаться в собственности людей"

 
Ексклюзивы
1/5
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1008
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1170
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 4662
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 882
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Просмотров: 558
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Просмотров: 891
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
3 Просмотров: 414
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Просмотров: 1530
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 540
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
1 Просмотров: 1413
Фото
Все фото
6
3
2
3
2
Кто работает в команде президента
Кто работает в команде президента
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Интервью
1/5
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 540
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2403
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
1 Просмотров: 702
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1863
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1926
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
11 июля 2019
Просмотров: 180
Нічна зозуля
Коли ти більш-менш довго щасливий, настає гостра необхідність печалі. Отак би взяв і заплакав — цього хоче весь твій організм, як ото буває, що ...
пятница, 12 июля 2019 06:21

"Земля должна остаться в собственности людей"

  Комментировать
 

Кандидат в народные депутаты 47-летний Николай Дикий баллотируется по округу №14 от партии "Национальный корпус". Он воевал на Донбассе в батальоне "Азов". Убежден, что должен идти дальше, чтобы изменить ситуацию в стране.

Николай Борисович не является человеком системы. Более 20 лет проработал в полиции. Хорошо знает юридическую сторону прав и обязанностей украинцев и пытается бороться с коррупцией и несправедливостью. Он и его команда считают, что изменения должны начинаться с сел.

— Мне больно смотреть, что каждый второй сосед в поселке Литин, откуда я родом, уехал на заработки. Эти люди не имели работы и не могли обеспечивать семьи, — говорит Николай Дикий.

— Однако в Украине уже видим положительные изменения. Произошла децентрализация власти. Мы должны продолжать этот процесс и поддержать его. Будем привлекать села, которые еще не объединились. Но главными в этом процессе должна стать молодежь. У них большой потенциал — хотят учиться и имеют креативные идеи.

Чтобы дать государству еще большую надежду, должны обеспечить процесс обучения, изменить школьное образование и воспитывать настоящих патриотов. Потому что до сих пор все попытки изменить систему были неэффективны, образование продолжает действовать по советскому принципу. Детей направляют заучивать информацию, а во всем мире их учат учиться, осваивать знания и пользоваться ими. Мы имеем программу, по которой будем направлять выпускников вузов на стажировку в Скандинавские страны и Европу. Почему это важно? Молодежь с современным мышлением рассуждает о будущем, развивается. Она не понесет взятку, не будет действовать незаконно.

Я с командой выступаем и за то, чтобы вернуть справедливость в судах. За последний год было много рейдерских захватов предприятий, личной собственности из-за несовершенного правосудия. Закон должен существовать для всех.

Украина впервые доказала, что наше сельское хозяйство может быть прибыльным. Как-то наблюдал, как фермеры работают на земле. Был шокирован. Оказалось, засеянное поле кропят по 20 раз. Продукт, который там вырос, безопасен для людей, но никто не думает, что будет с землей после такой обработки. Этот ресурс в государстве никто не контролирует. И это бомба замедленного действия. Нам и нашим детям его хватит. Но внуки не будут иметь земли.

Мы изучили, как ведут сельское хозяйство в Израиле, где оно самое прибыльное. Землю не кропят. А орошают, вносят природные удобрения и это дает возможность собирать от трех до пяти урожаев. При нашем климате мы могли бы получать два урожая.

— Немало разговоров вокруг рынка земли, — продолжает Николай Дикий. — Моя позиция однозначна — земля должна остаться в собственности людей. Это одно из самых дорогих, что у нас есть.

И, конечно, люди. Важно, чтобы трудовые мигранты вернулись домой. Должны обеспечить их рабочими местами. "Нацкорпус" ведет переговоры о строительстве современных предприятий. Мы можем так же, как и Польша, возводить их и отдавать в аренду.

Автор: Наталия СТОЛЯРЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Земля должна остаться в собственности людей"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Обнаженная Каменских и Астафьева в коже: что постят в сеть звезды украинского шоубиза
Обнаженная Каменских и Астафьева в коже: что постят в сеть звезды украинского шоубиза
16
 Просмотров: 50295
&quot;Плохо слышишь меня?&quot; - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
 14 Просмотров: 24490
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: первые результаты экспертизы
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: первые результаты экспертизы Просмотров: 19674
Сначала умерли дети: подробности загадочной гибели матери и сыновей (ФОТО)
Сначала умерли дети: подробности загадочной гибели матери и сыновей (ФОТО)
3
 Просмотров: 16713
Элекромобили принесли Норвегии неожиданные проблемы
Элекромобили принесли Норвегии неожиданные проблемы Просмотров: 12304
Комментарии
Дмитрий Кухарчук хочет развить туристическую отрасль в Черкассах
Дмитрий Кухарчук хочет развить туристическую отрасль в Черкассах
Полтавщина находится на грани экологической катастрофы
Полтавщина находится на грани экологической катастрофы Просмотров: 9
"Мы - государственники. Позиция "чем хуже, тем лучше" для нас неприемлема"
"Мы - государственники. Позиция "чем хуже, тем лучше" для нас неприемлема"
Сергей Иващенко: "Парламент - место, где принимают законы, а не зарабатывают деньги!"
Сергей Иващенко: "Парламент - место, где принимают законы, а не зарабатывают деньги!" Просмотров: 9
"Если экономика не заработает, в стране ничего не изменится"
"Если экономика не заработает, в стране ничего не изменится" Просмотров: 9
Больше всего комментируют
25
Партия Зеленского показала рост рейтинга. Другие - потеряли
21
У "Слуги народа" - 50%, а у "Голоса" - 8%. Намечается коалиция. Данные соцопроса "Рейтинг"
15
Тимошенко снова решила попиариться с сосиской
14
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
9
Дубль 2. Владелец NewsOne заявил, что телемост с Россией будет
Голосов: 804
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua