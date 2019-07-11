"Земля должна остаться в собственности людей"

Кандидат в народные депутаты 47-летний Николай Дикий баллотируется по округу №14 от партии "Национальный корпус". Он воевал на Донбассе в батальоне "Азов". Убежден, что должен идти дальше, чтобы изменить ситуацию в стране.

Николай Борисович не является человеком системы. Более 20 лет проработал в полиции. Хорошо знает юридическую сторону прав и обязанностей украинцев и пытается бороться с коррупцией и несправедливостью. Он и его команда считают, что изменения должны начинаться с сел.

— Мне больно смотреть, что каждый второй сосед в поселке Литин, откуда я родом, уехал на заработки. Эти люди не имели работы и не могли обеспечивать семьи, — говорит Николай Дикий.

— Однако в Украине уже видим положительные изменения. Произошла децентрализация власти. Мы должны продолжать этот процесс и поддержать его. Будем привлекать села, которые еще не объединились. Но главными в этом процессе должна стать молодежь. У них большой потенциал — хотят учиться и имеют креативные идеи.

Чтобы дать государству еще большую надежду, должны обеспечить процесс обучения, изменить школьное образование и воспитывать настоящих патриотов. Потому что до сих пор все попытки изменить систему были неэффективны, образование продолжает действовать по советскому принципу. Детей направляют заучивать информацию, а во всем мире их учат учиться, осваивать знания и пользоваться ими. Мы имеем программу, по которой будем направлять выпускников вузов на стажировку в Скандинавские страны и Европу. Почему это важно? Молодежь с современным мышлением рассуждает о будущем, развивается. Она не понесет взятку, не будет действовать незаконно.

Я с командой выступаем и за то, чтобы вернуть справедливость в судах. За последний год было много рейдерских захватов предприятий, личной собственности из-за несовершенного правосудия. Закон должен существовать для всех.

Украина впервые доказала, что наше сельское хозяйство может быть прибыльным. Как-то наблюдал, как фермеры работают на земле. Был шокирован. Оказалось, засеянное поле кропят по 20 раз. Продукт, который там вырос, безопасен для людей, но никто не думает, что будет с землей после такой обработки. Этот ресурс в государстве никто не контролирует. И это бомба замедленного действия. Нам и нашим детям его хватит. Но внуки не будут иметь земли.

Мы изучили, как ведут сельское хозяйство в Израиле, где оно самое прибыльное. Землю не кропят. А орошают, вносят природные удобрения и это дает возможность собирать от трех до пяти урожаев. При нашем климате мы могли бы получать два урожая.

— Немало разговоров вокруг рынка земли, — продолжает Николай Дикий. — Моя позиция однозначна — земля должна остаться в собственности людей. Это одно из самых дорогих, что у нас есть.

И, конечно, люди. Важно, чтобы трудовые мигранты вернулись домой. Должны обеспечить их рабочими местами. "Нацкорпус" ведет переговоры о строительстве современных предприятий. Мы можем так же, как и Польша, возводить их и отдавать в аренду.