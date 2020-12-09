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четверг, 10 декабря 2020 07:01

"Зеленскому нравится Татаров"

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Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают заместителя главы Офиса президента 38-летнего Олега Татарова в передаче взятки. Генпрокурор Ирина Венедиктова отстранила четырех прокуроров по делу накануне вручения ему подозрения. Добавила себя в состав новой следственной группы.

НАБУ обвинило офис генпрокурора в саботаже.

"Дело приобрело резонансный статус. Для быстрого, беспристрастного и эффективного исследования обстоятельств генеральный прокурор включила себя в состав группы", — говорится в заявлении прокуратуры.

Татарова подозревают в участии в фальсификации экспертизы в производстве относительно экс-нардепа и владельца компании "Укрбуд" Максима Микитася. Последнего обвиняют в хищении госсредств во время строительства жилья для бойцов Нацгвардии. Микитась свидетельствует, что дал взятку в виде паркоместа за 250 тыс. грн заместителю директора экспертно-криминалистического центра МВД Константину Дубоносу. За это тот уменьшил сумму ущерба государству по делу с 81 млн до 7 млн грн. Суд отправил Дубоноса в СИЗО. Олега Татарова следствие считает посредником между ним и застройщиком. 2 декабря в суде Микитась сказал, что Татаров работал в его компании "специалистом по схемам".

1-2 декабря НАБУ также провело обыски по этому делу в структурах бывшего премьера Владимира Гройсмана.

— В сентябре 2017-го Микитась встретился с Гройсманом и пообещал взятку — нежилые помещения в центре Киева. Гройсман получил неправомерную выгоду на 75,4 миллиона гривен. Согласно показаниям Микитася, помещение передали его структурам 18 декабря 2017 года и оформили на Юрия Гыжко, предпринимателя из Винницкой области, — говорит журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на решение Высшего антикоррупционного суда от 26 ноября.

— Генпрокурор защищает агента Андрея Портнова (экс-заместитель главы администрации Януковича был клиентом адвоката Татарова. - ГПУ) в офисе президента. Может в ручном режиме управлять уголовными производствами НАБУ. Потому что еще не выбрали нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры,-говорит 32-летняя Дарья Каленюк из Центра противодействия коррупции.

— Татаров как представитель милиции оправдывал избиение "Беркутом" студентов во время Революции достоинства. Потом был адвокатом олигархов Новинского и Ахметова, юристом Микитася. После этого оказался в Офисе Зеленского ответственным за работу правоохранительных органов.

Президент выступил с заявлением: на НАБУ нельзя давить и увольнять директора Артема Сытника по политическим причинам. На следующий же день Татаров заявил, что Сытник не имеет права возглавлять НАБУ, а сама структура — западная и враждебная. Уже тогда Зеленский должен был освободить его. Эта власть не собирается бороться с коррупцией. Дело против Татарова похоронят. Он останется на посту.

- Между Татаровым и Сытником — принципиальный конфликт. Или у нас советская коррумпированная правоохранительная система. Или полноценная цепь антикоррупционных органов, которые не поддаются влиянию политики и денег, — говорит политолог Виктор Небоженко, 67 лет.

- Татарова в офисе президента легко заменить. Но он старается быть полезным председателю ОП Андрею Ермаку. Однако ответственность ляжет не на Ермака или Венедиктову, а на Зеленского. Правоохранительные органы ведут политические бои и втягивают в это президента. Тот должен был бы сразу уволить человека, публичная позиция которого не совпадает с государственной. Не сделал этого. Татаров ему нравится, а Сытник — нет. Это уровень политического управления 1990-х.

Автор: Ирина ЛЕВИЦКАЯ
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