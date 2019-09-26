Зеленский впервые встретился с американским президентом

25 сентября в Нью-Йорке Владимир Зеленский провел первую встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Президент Украины приехал на 74-ю сессию Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций.

Перед встречей Трамп и Зеленский вышли к прессе.

- В Украине две войны. Одна против коррупции. Мы в ней победим. Вторая - на востоке страны. Намерен вернуть оккупированные территории Донбасса и Крыма, - говорит 41-летний Владимир Зеленский.

- Я верю, что вы встретитесь с президентом Путиным и решите вашу проблему. Это будет огромное достижение, - говорит Дональд Трамп, 73 года. - Украина очень важна для ЕС в стратегическом плане, и члены Союза должны вкладывать в нее гораздо больше, чем сейчас. Буду вести с ЕС переговоры на эту тему. Вам советую делать то же самое. Мы вложили в Украину много денег. Я дал противотанковые снаряды. Президент Обама отправлял вам подушки и простыни.

Встреча в закрытом режиме продолжалась почти час.

- Говорили и о Крыме. Я ему объяснил, что это наша земля, - добавляет Зеленский потом журналистам. - Американцы будут помогать нам.

- Трамп указал, что решать конфликт с Россией Украина должна сама посредством договоренностей. Роли в этом процессе США играть не собираются, - считает эксперт по международной политике Илия Куса, 25 лет.

- Для нас это плохое заявление. Ожидали, что Трамп возьмет в свои руки бразды. Были идеи пригласить его в нормандскую четверку (переговоры между лидерами Украины, Германии, Франции, России. - ГПУ), втянуть глубже в переговоры по Донбассу. Но этого не будет.

Президент США не очень интересуется международными отношениями. Конфликт в Украине для него - периферийный вопрос, который начинает вторую десятку подобных на повестке дня США. Не видит в этом выгоды. К тому же симпатизирует лично Путину и не хочет идти против России.

В американо-украинских отношениях проблема в том, что нам нечем их заинтересовать. Наша экономика слишком слаба. При этом американцы не против зайти на наш рынок газа. Добывать его и строить нефтеперерабатывающие заводы в Украине, чтобы мы качали сюда американскую нефть через Грузию. Строят маршруты. Это хорошо для обеих сторон. Украина сможет уменьшить энергетическую зависимость от России. Если этот проект реализовать, это привяжет геоэкономические интересы американцев к интересам Украины.