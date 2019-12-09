Зеленский вернется из Парижа или главнокомандующим, или с "русским миром"

Российское вторжение 2014 года должно было окончательно расставить точки над "і". Наше движение от империи к свободному миру, казалось, безвозвратным. Но выборы 2019-го выявили, что шести лет войны не хватило, чтобы полечить мозги от советских стереотипов.

Общество разделилось на активное меньшинство, которое вынесло на себе все бремя войны, и пассивное большинство, которое устало от войны, сидя на диванах. Демократия, которую мы на Майдане защитили ценой Небесной сотни, сохранили от завоевателя ценой жизней бойцов, привела к власти ментально чужих Майдану людей. Они живут в мире русской массовой культуры. Действительно хотят прекратить войну — потому что она мешает бизнесу в РФ. Не понимают, а почему бы не отдать Москве все, чего она хочет в обмен на мир. Ведь тогда прекратят стрелять. Все, за что мы воюем, не составляет для них ценности.

С такой позицией делегация Украины отправилась 9 декабря на переговоры с Германией, Францией и Россией в Париж.

Существует незначительная вероятность того, что президент РФ Владимир Путин будет выдвигать требования настолько наглые, что они будут неприемлемы даже для наших "мироносцев". Тогда обиженные КВНщики вернутся в Украину если не патриотами, то по крайней мере чем-то квази-государственническим, каким под давлением России стал Леонид Кучма. Для Донбасса начнется "план Б" с построением стены. А с Россией вынужденно установят отношения на основе "неразделенной любви". Для Украины этот вариант был бы спасительным. Власти гарантировал бы правление до следующих выборов.

Так же незначительная вероятность противоположного варианта — что капитуляцию перед РФ и поворот вектора развития с Запада на Восток объявят по завершении переговоров. Как действовать в такой ситуации, мы хорошо знаем с 2013 года. Будет жестко, но есть немалый шанс на победу.

К сожалению, скорее всего, стороны подпишут в Париже бумажки ни о чем. Со словами о взаимопонимании, намерении прекратить кровопролитие, продолжении мирного процесса. Измену не объявят публично. А непублично Путин и Зеленский при поддержке западноевропейских лидеров согласуют наше возвращение в сферу интересов России. Далее нас постепенно к этому будут готовить.

Содержание "предложения" Путина в обмен на прекращение огня понятно. Должны отказаться от вступления в Евросоюз и НАТО. Начать интеграцию в Таможенный союз. Забыть о Крыме. Принять Донбасс таким, каким он сейчас есть с правами автономии. Признать войну России против Украины нашим внутренним гражданским конфликтом со всеми последствиями - от правовых до финансовых. Отозвать иски против РФ в международных судах. Дать задний ход всем проявлениям украинизации в культурной и образовательной сферах. После выполнения этих условий они могут и границу отдать, и свои регулярные части вывести. Потому что все цели достигнут. Украина станет малороссийским федеральным округом.

Мы увидим, что же действительно "сдали" в Париже, только когда шаг за шагом тайные соглашения начнут выполнять. Пункты по ЕС и НАТО могут никогда публично не прозвучать. Просто понемногу все усилия по вступлению будут сворачивать. Вместо продления еще на год закона об особом статусе ОРДЛО, под него начнут менять Конституцию, делать временное постоянным. Между этими шагами нам не будут препятствовать выпускать пар на сходах и митингах. Лягушку будут варить, постепенно нагревая воду, без шанса выпрыгнуть из кипятка.

Из Парижа Зеленский вернется или обозленный на предательскую Москву и понемногу станет по-настоящему вживаться в роль главнокомандующего воюющей страны. Или же триумфатором, который принес нам мир. Только он может быть только "русский", от которого мы отбивались все эти годы. Тогда снова, как в 2014 году, от нас будет зависеть-отобьемся еще раз или уже не осилим. Промежуточных вариантов нет. Потому что это война за наше существование.