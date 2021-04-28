Зеленский поставит под угрозу санкции против России

— Все идет к тому, что встреча с Путиным состоится, — заявил президент Украины 43-летний Владимир Зеленский 26 апреля.

Неделей ранее он призвал Кремль прекратить обострение на Донбассе и заявил о готовности встретиться с президентом РФ "в любой точке украинского Донбасса". Путин предложил Зеленскому приехать в Москву "в любое удобное время". Но вопрос Донбасса обсуждать отказался. Сказал, украинское руководство должно контактировать с главарями ЛНР и ДНР.

- Трехсторонняя контактная группа почти завершила согласование "пасхального перемирия" на Донбассе. Не согласовали только документальную формулировку, - сказал Зеленский.

— Кремль заявил, что Донбасс с украинским президентом обсуждать не будут. Как и статус Крыма. Для чего тогда встречаться? - говорит директор Института мировой политики 46-летний Евгений Магда. - Зеленский хочет подать это как успех. Но так разрушит "нормандский формат" (переговоры между лидерами Украины, Франции, Германии и России. - ГПУ) и поставит под угрозу антироссийские санкции Запада. Ведь Россия будет заявлять, что ведет диалог с Украиной, и требовать снятия ограничений.

Кто даст гарантии, что вместе с Путиным на встречу не приедут главари боевиков Пушилин и Пасечник. Да и кто даст гарантии, что Кремль будет выполнять договоренности?

— Зеленский должен определиться, с кем хочет играть в одной команде, — говорит политолог 40-летний Константин Батозский. — Евросоюз настроен на мир, чтобы сотрудничать с Россией экономически. Политика Вашингтона в отношении Москвы строже. Штаты не воспримут двустороннюю встречу Путина с Зеленским.