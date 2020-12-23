Зеленский должен побороть синдром официанта

Когда-то я жил в Крыму и верил в компромиссы. Казалось, все споры можно решить переговорами и уступками. А потом ко мне домой пришла российская армия. С тех пор я лишился иллюзий. И понял, нет смысла пытаться угодить всем.

Именно поэтому кажется, что Владимир Зеленский остается заложником своего сценического прошлого, когда он выходил на сцену, подшучивал над политиками и срывал овации. Но можно стать президентом благодаря общей любви, однако нельзя быть президентом, если ты пытаешься нравиться всем без исключения.

В любой стране есть внутренние противоречия. В Украине они особенно рельефные. У нас победа одного лагеря неизбежно означает проигрыш другого. И все, что тебе остается, - это выбор баррикады. Думаю об этом каждый раз, когда на должности назначают людей из лагеря антимайдана. Когда провластные депутаты начинают рассказывать о внешнем управлении. Когда уголовные дела заводят на тех, кто пытался изменить страну после 2014 года.

Возможно, дело в том, что Владимир Зеленский не был на Майдане. Вероятно, протесты стали для него досадным недоразумением, которое мешало гастролям и концертам. Может этика победившей улицы напоминает ему иностранный язык. Изучить удастся, общаться тоже, но своей вряд ли станет.

Когда пресс-секретарь президента пишет, что Зеленский отказывается от упрощенных формулировок украинской идентичности в поисках новых смыслов - она ​​не шутит. Президент и правда убежден, что можно примирить два идеологических лагеря, которые конкурируют за страну всю ее историю. Проблема лишь в том, что это не так. Потому что один из этих лагерей хочет Украину, а другой - УССР.

Компромисс невозможен. В случае победы первого лагеря Украину ждет сложный и непопулярный путь реформ. Продолжение войны внешней - с Россией, и внутренней - с монополиями. Нас ждут дискуссии о будущем и травматический опыт взросления. Но если победит второй лагерь - судьба российской колонии.

Рано или поздно приходится выбирать - на чьей ты стороне. Европейский курс никогда не примут сторонники России. Против реформ восстанут олигархи и подконтрольные им СМИ.

Синдром официанта - это худшее, что может случиться с политиком. Принцип "чего изволите" не подходит для государственного управления. Рейтинг - не главное. Политика - это пространство не любви, а ценностей. Ты обязан выбрать сторону. Быть готовым к тому, что за этот выбор тебя будут критиковать. Но если этого не сделать - тебя возненавидят все.