Выполнение Минских соглашений расколет украинское общество

Давайте представим, что Москва соглашается на украинский сценарий введения миротворцев на Донбассе. Выводит технику и солдат. Добровольцы убегают сами. Захарченко и Пасечник исчезают. Контроль над границей — у "голубых касок". Что дальше?

А дальше оказывается, что свою часть Минских соглашений Москва выполнила. И Украина теперь должна проводить выборы, объявлять амнистию и давать региону особый статус. И в этот момент по всей стране политики и обыватели начинают рыть окопы.

Одна часть граждан — проукраинская, патриотическая и та, что прошла через фронт, — говорит: Донбасс — наш, его нужно возвращать. А другая такая же — что боролась не за возвращение региона, а за оборону от "русского мира".

Одни поддержат выделение денег на восстановление. Другие будут требовать не забирать бюджет у Черновцов ради Луганска.

Одни будут за амнистию, которая "перелистнет страницу". Другие — за расплату для коллаборационистов.

Одни поддержат выполнение Украиной своих обязательств. Другие на смерть будут стоять против любых автономий.

На Донбассе перестанут стрелять. И появятся те, кто скажет, что в состоянии мира армию можно сократить, а армейские расходы — уменьшить.

Евросоюз начнет отменять санкции, ведь они привязаны к Минским соглашениям, а не к Крыму. Немцу сложно будет понять, почему его бюджет должен недополучать деньги, если Россия выполнила свою часть обязательств. И теперь ЕС будет давить уже на Киев — всеми своими финансовыми рычагами. Усиливая украинский евроскепсис, который уже и так зарождается.

Вслед за этим дискуссия о санкциях возникнет и в Украине. Появятся те, кто выступит за их отмену и возобновление торговли. Они будут оправдывать торговые связи целесообразностью. Экономический цинизм объявят залогом выживания.

На освобожденный, но все еще неподконтрольный Донбасс вернутся олигархи. Те, у кого остались там активы. Они опять захотят превратить регион в фундамент своего выживания. Наплодят новые партии — для "униженных и оскорбленных". Тем более, что грядку для "региональной идентичности" боевики удобряли несколько лет.

Мир всегда сложнее войны. Каждая из этих дискуссий рискует разделить тех, кто недавно был по одну сторону баррикад. И у каждого на флагах будут погибшие на фронте. Мертвых удобно делать идеологами. Они уже не могут возразить.

Нам опять придется договариваться самим с собой о самих себе. И мы должны быть готовыми к дискуссиям, которые ворвутся в наш быт. О том, где заканчивается Украина. Победа не всегда закапывает старые окопы. Иногда она роет новые.