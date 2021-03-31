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четверг, 01 апреля 2021 06:30

Вернуть деньги Приватбанка сможет только американское правосудие

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29 марта Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета, 58 лет. Подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн учреждения перед национализацией. Где он сейчас, следователям неизвестно.

15 марта генпрокурор Ирина Венедиктова подписала три подозрения бывшим чиновникам по этому делу. Кроме Дубилета - его заместителю Владимиру Яценко и руководительнице межбанковских операций Елене Бычихиной.

- Дубилет в последний день перед признанием Привата неплатежеспособным в декабре 2016-го направил в банковское учреждение одной из стран ЕС письма с просьбой погасить задолженность двух крупных агропредприятий по ранее выданным кредитам из средств Приватбанка. Деньги хранились на корреспондентском счете в этом банке. Чиновники Привата подделали документы, - говорит руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров.

- Следствие имеет все доказательства. От подписания документов прошлыми датами до внесения фиктивных данных в бухгалтерскую документацию, - говорит Ирина Венедиктова, 42 года.

23 февраля НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили трем фигурантам этого дела еще о подозрении в растрате 137 млн ​​грн из Привата. Яценко тогда задержали в аэропорту "Борисполь", посадив самолет, на котором он хотел бежать из страны. 25 февраля его выпустили из-под стражи за 52 млн грн залога. Место нахождения Дубилета и Бычихиной тогда не установили. Отправили подозрения по почте.

В декабре 2016-го Приватбанк перешел в собственность государства. До этого из него вывели минимум $ 5,5 млрд, подтвердило международное детективное агентство "Кролл". В 2017 году банк подал иск в Высокий суд Лондона. Британцы арестовали активы бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на $ 2,5 млрд.

- Дела пойдут в украинские суды. А там у нас закон не работает. Высока вероятность, что виновных не накажут, - говорит экономист Андрей Новак, 48 лет.

- Надо привлекать к ответственности всю цепочку участников. Не только исполнителей - директора, заместителя и руководителя департамента. Заказчики - это бывшие владельцы. Соучастники - тогдашняя глава Нацбанка Валерия Гонтарева и президент Петр Порошенко. Без их ведома вывести многомиллиардные капиталы из страны невозможно. Если этим займется американское и европейское правосудие, есть шансы вернуть средства из конфискованных активов (в декабре прошлого года министерство юстиции США подало иск о конфискации имущества олигарха в штате Огайо. Утверждают, что приобретено за деньги, выведенные из Приватбанка. Среди американских активов Коломойского и его партнеров - коммерческая недвижимость, сталелитейные заводы, предприятия по производству мобильных телефонов. - ГПУ).

Автор: Ирина ЛЕВИЦКАЯ
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01
апреля

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