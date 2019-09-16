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вторник, 17 сентября 2019 05:55

Великобритания выйдет из Евросоюза 31 октября

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Правительство Великобритании обнародовало засекреченный сценарий действий и прогнозы на случай так называемого жесткого Брексита — выхода из Евросоюза без соглашения с ним. Сделало это по требованию депутатов Палаты общин.

План на пять страниц имеет кодовое название Операция "Желтогрудка". Авторы документа предупреждают о серьезных перебоях на границе до трех месяцев. 85% грузовиков, пересекающих Ла-Манш, будут не готовы к таможенному контролю на границе с Францией. Интенсивность транспортного потока сократится на 40-60%.

Ожидают проблем с поставкой лекарств через короткие сроки хранения. Рост цен и сокращение ассортимента продуктов будет болезненный для наименее социально защищенного населения. Вероятна паника. Высокая вероятность массовых уличных протестов.

Придется установить жесткую границу между Северной Ирландией, входящей в состав Великобритании, и независимой Республикой Ирландия, которая в ЕС. Лондон хочет, чтобы граница оставалась открытой. Чтобы не делить остров и поддерживать там мир. Брюссель на это не соглашается.

Референдум о членстве Великобритании в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. Выход из ЕС поддержали 52% людей. Брексит планировали на 31 марта 2019-го. Его дважды отсрочили — до 12 апреля и 31 октября.

Летом премьер-министр Тереза Мэй объявила об отставке из-за провала реализации Брексита. Ее заменил Борис Джонсон.

Великобритания потеряет 300 млрд евро до 2030 года из-за выхода из Европейского Союза, по данным немецкого Фонда Бертельсмана.

— Британия выйдет из ЕС 31 октября, — говорит эксперт по международной политике Илия Куса, 25 лет.

- Соглашения о выходе нет. Парламент отклонил четыре раза проект правительства Мэй с переходным периодом до 2021 года. Альтернативы не предлагает. Премьер Джонсон отказывается переносить выход — не хочет нарушать предвыборные обещания. Против этого выступают также Франция и Германия. Не верят, что это отсрочка поможет.

Жесткий выход — катастрофа для многих секторов экономики. Не будет периода подготовки. Срываются все торговые сделки, заключенные за последние 40 лет. Их нужно пересматривать. Обновлять работу будет таможня. Установят миграционный контроль на границе. Будет хаос. Подорожают продукты, появятся огромные очереди.

Автор: Екатерина ЛУКЬЯШКО
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