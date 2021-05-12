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четверг, 13 мая 2021 07:20

Вашингтон стремится ослабить украинский олигархат

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- В Украине много сил, которые выступают против реформ и борьбы с коррупцией. К ним относятся Россия и олигархи, - говорит госсекретарь США 59-летний Энтони Блинкен после переговоров с президентом Украины 43-летним Владимиром Зеленским 6 мая.

Встретился также с народными депутатами, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием. Возложил цветы к Стене памяти павших за Украину возле Михайловского Златоверхого собора и провел видеоконференцию с общественными активистами. Блинкен - первый чиновник администрации президента США Джо Байдена, который посетил Украину.

- Борьба с коррупцией является решающей для улучшения жизни украинского народа. Мы также обсудили проблемы независимости антикоррупционных органов и необходимость реформы судебной власти, - сказал он. - Есть и значительный прогресс - земельная реформа, запуск Высшего антикоррупционного суда, отмена депутатской неприкосновенности. Украинский народ хочет видеть не только принятие документов, но и их выполнение.

Россия отвела определенное количество войск, но значительная часть остается на границе с Украиной. Может за короткое время начать агрессию. Мы тщательно наблюдаем. Рассматриваем усиление помощи в сфере безопасности для Украины. Мы также обсудили Минский процесс и пытаемся найти возможности урегулирования. Однако Россия продолжает отказываться от шагов навстречу. Это касается Крыма и Донбасса.

- Подход, когда страны имеют влияния, должен был уйти в прошлое после Второй мировой войны, - говорит Блинкен в интервью "Радио Свобода". - Если позволить Кремлю нарушать принципы, это станет сигналом для других стран, что правила не имеют значения. Это рецепт для конфликта, а не сотрудничества. Мы выступаем против. Рассмотрим любой запрос Украины о предоставлении вооружения. Думаем над тем, какая дополнительная помощь по оснащению была бы полезной именно сейчас.

- Мы также обсудили вопрос "Северного потока-2" (газопровод от России до Германии в обход Украины. - ГПУ). Считаем, это будет фундаментальный год отношений между Украиной и США, - говорит Владимир Зеленский.

- Визит напоминал приезд ревизора. Во время пресс-конференции было понятно, что Блинкен недоволен скоростью реформ, - говорит эксперт-международник 27-летний Илия Куса.

- Вашингтон хотел сверить позиции по Киеву и установить контакт новой американской власти с украинской. Больше говорилось, что должна сделать Украина. США стремятся ослабить украинский олигархат. Для этого нужны реформы.

Весомых заявлений не было. Состоялся обмен мнениями. Визит стал не очень приятным событием в политической жизни Зеленского. Но это лучше, чем отсутствие контакта вообще.

- Приезд Блинкена - проявление солидарности с Украиной. Самый главный итог - Украина должна сфокусироваться на борьбе с коррупцией, обновлении судебной системы и Службы безопасности, - рассказывает экс-министр иностранных дел Павел Климкин, 53 года. - В ближайшей перспективе можем надеяться на увеличение военной помощи от Штатов. Нужно обсуждать возможность заключения соглашения в сфере безопасности. Как это сделали ключевые партнеры Америки - Япония или Южная Корея. Возможно размещение элементов американской инфраструктуры и военных на территории Украины. Это важно для нас в борьбе с российской агрессией.

"Блинкен провел меньше суток в Киеве, но этим сверхважным визитом продемонстрировал поддержку украинскому правительству, - говорится в статье американского издания "ЭйБиСи Ньюз". - Украина стала шестой в списке стран, которые посетил главный дипломат США перед другими ключевыми союзниками, даже перед целыми регионами чуть более чем за 100 дней администрации Байдена".

Автор: Дмитрий КНЯЖИЧ, Татьяна КОВАЛЬЧУК
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Дата
13
мая

Умер Валерий Лобановский

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