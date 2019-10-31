В тени находится 200 миллиардов гривен зарплат

"Важнейший экономический актив - это люди. Желательно, чтобы налоги стимулировали создание рабочих мест и повышение зарплат, - пишет министр экономики Украины 44-летний Тимофей Милованов в "Фесбуке" 27 октября.

- Нужно максимально снизить налоги на труд. А откуда взять оплату учителей, врачей, пожарных, ученых и пенсионеров? Я предлагаю увеличить налоги на активы. Например, недвижимость. И оставить налог на добавленную стоимость. Но улучшить его сбор".

Министр предлагает отменить единый социальный взнос и снизить налог на доход физического лица. Оказывать государственную поддержку бизнеса только при условии работы по-белому и создания достаточного количества рабочих мест.

- Большинство пунктов, которые предлагает министр, могут улучшить экономику. Но невозможно внедрить за год, - говорит экономист Вячеслав Черкашин, 45 лет.

- Идея поддерживать только тех бизнесменов, которые работают по-белому, неудачная. Это невозможно объективно вычислить. Если реально есть желание выводить экономику из тени, нужно снизить единый физический взнос и налог на доход физических лиц. Один шаг влечет за собой другой. В тени находятся 200 миллиардов гривен зарплат, которые люди получают в конвертах. После отбеливания экономики часть большого бизнеса прекратит использовать упрощенную систему минимизации налогов.

Налоговая нагрузка на труд должна быть 10-12 процентов (общая ставка налогообложения фонда оплаты труда составляет 41,5%. - ГПУ). В Европе она тоже высокая. Но их экономическая система эффективнее. Наше государство предоставляет дорогие и низкокачественные услуги. Средний класс является основой демократии. Уменьшение нагрузки на труд должно быть приоритетом.

Удастся ли компенсировать это увеличением налога на недвижимость, землю и другие активы?

- Должно сработать. Можем так подобрать 1,5-2 процента внутреннего валового продукта. Речь о 70-80 миллиардах гривен. Проблема - в плохой системе администрирования налога на недвижимость и землю. Доведя ее до ума, даже ничего не увеличивая, можем обогатить бюджет минимум на 10 миллиардов гривен. Столько теряем из-за неэффективной работы Министерства юстиции, земельного кадастра, налоговой. Есть устаревшие базы данных.

Налог на добавленную стоимость следует оставить?

- Идея доработать методику сбора и оставить сам налог - удачная. Есть очень сложная система администрирования НДС. Некоторые представители среднего бизнеса требуют отменить ее. Но для них есть упрощенная система. Могут уйти в третью группу. Если доход в год меньше 5 миллионов гривен, платишь только 5 процентов обращения. Малый и средний бизнес могут себе это позволить.

Хотим двигаться в Евросоюз - должны придерживаться их правил. Там нет ни одного государства, где не платили бы НДС. Арабский мир и Китай несколько лет переходят на него. Он действенней налога с продаж. Другой вопрос - ставка. Возможно, 20 процентов - многовато. Его платят конечные потребители товаров.

Рост ВВП на 3% достаточен для развития?

- Власть обещала рост экономики на 40 процентов за пять лет. Достичь этого невозможно. Премьер Алексей Гончарук говорил, что за последние два года своей каденции правительство поднимет экономику на 24 процента. Аналогичного в мире не было. После больших кризисов страны растут на 6-8 процентов. Мы такого не достигли ни после 2009-го, ни после 2014-го. До сих пор переживаем последствия. Рост в 3 процента - это стагнация. При адекватных реформах можем достичь 10-12 процентов в год.