В будущем парламенте будут дети и шакалы

Партия "Голос" Святослава Вакарчука исповедует европейские ценности, где права человека превыше всего. Практически все кандидаты — из общественного сектора. Они действительно годами боролись с теневыми схемами. Разоблачали их, рискуя благополучием и собственной безопасностью. Молодые и задорные.

Но знаете, что мне не нравится? Неспособность или нежелание договориться с представителями демократического лагеря и не конкурировать друг с другом на выборах. Смотрю списки мажоритарщиков в избирательных округах и понимаю — при таком распылении голосов и ресурсов ни один кандидат от демократических партий не пройдет. В Одессе, например, победят перекрашенные регионалы.

"Голос" активно борется с "Европейской солидарностью". Все правильно, всех врагов победили, почему же не уничтожать даже ситуативно своих?

Да, Петр Порошенко потерял кучу шансов, будучи президентом Украины. Недореформированная судебная система — его персональный провал. Уверена, что у него была возможность избавиться от одиозного окружения. Но именно он лучше всего работал на международной арене, где мы имели слово и вес. Сейчас мы их с бешеной скоростью теряем.

Вакарчук похож на Зеленского. Они оба привыкли к обожанию публики, быть в центре внимания. Не любят возражений и неодобрения. Артисты - люди эмоциональные, нервные, уязвимые, хрупкие. Они, как драгоценные вазы, с которыми носятся и оберегают от повреждений.

Хорошо, что их разделяет, — Святослав имеет хорошее образование и высокий уровень интеллектуальной способности. Это дает надежду. Хочется, чтобы в парламенте Вакарчук и "Голос" стали бойцами. Теми, кто сможет системно и постоянно бороться за интересы Украины. Но пока структура будущего парламента напоминает ту, где будут дети и шакалы. То есть наивные и хищные. У наивных есть шанс стать закаленными и последовательными в своих действиях. Если не продадутся и не сдадутся. А вот у хищников шанса стать людьми нет.

Мне в парламенте нужны те, кто сможет уравновесить наивность детей и дать отпор хищникам. Потому что когда страна тонет, нужно не новое лицо, а искусный шкипер, который выведет корабль со штормящего моря.