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четверг, 25 февраля 2021 06:06

Украину не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности

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- Владимир Путин хочет ослабить Европейский Союз и НАТО. Кремлю проще угрожать отдельным государствам, чем сильному и объединенному сообществу. Поэтому защита суверенитета и территориальной целостности Украины остается критически важной для нас, - говорит президент США 78-летний Джозеф Байден на 57-й Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля.

- Когда речь идет о суверенитете и территориальной целостности Украины, мы достигли прогресса в последние годы. Минский процесс - это дипломатический инструмент. Он не был успешен. Необходима жесткая повестка дня в отношении России, - говорит канцлер Германии 66-летняя Ангела Меркель.

В этом году конференция по вопросам безопасности состоялась онлайн из-за коронавируса. Лидеры стран обсуждали изменение климата, пандемии и терроризм. Украину, Россию, Китай и страны Ближнего Востока не пригласили. Приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш, основатель компании "Майкрософт" Билл Гейтс и директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

- К сожалению, Украина не весомый игрок в сфере трансатлантической безопасности. Поэтому не принимала участие в Мюнхенской конференции, - говорит эксперт по международным отношениям Александр Хара, 42 года. - Важнейшие сообщения прозвучали от Байдена. Его предшественник Дональд Трамп жестко критиковал Европу в области безопасности. Предлагал, чтобы Америка шла своим путем. Не связывала его с Европой. Байден дал понять, что США остаются частью западного мира. Будут поддерживать трансатлантическое единство. Его администрация разбирается в ситуации в Украине. Это хорошо для нас.

"Мюнхенская конференция - прежде всего диалог лидеров США и Евросоюза. Поэтому не предусматривает присутствия россиян, - пишет публицист 53-летний Виталий Портников для "Радио Свобода".

- Когда кто-то напоминает Кремлю о необходимости соблюдать нормы международного права или уважать права собственных граждан, российское руководство воспринимает это как враждебный выпад. В мире, где факты доступны каждому, Путину нечего делать. Ему не о чем спорить с Байденом или Меркель. Президент РФ встречается только с теми, кто восторженно смотреть ему в лицо или зависит от него. С Александром Лукашенко и Виктором Медведчуком, например.

Россия меняет отношение к цивилизованному миру. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригрозил Евросоюзу полным разрывом в случае продолжения санкционной политики. Он не шутит".

Автор: Ангелина КОВАНДА
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25
февраля

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