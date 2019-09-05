Наше общество не любит богатых и успешных. Считает их ворами. Когда человек становится депутатом, его принято ненавидеть, потому что дорвался до ресурсов, о которых каждый украинец может только мечтать. Поэтому депутатская неприкосновенность вызывает ярость, которую политическая элита десятилетиями использовала для самосохранения.

Украинцы игнорируют то, что Верховная Рада не раз лишала неприкосновенности депутатов, которых подозревали в преступлениях, но дела рассыпались в судах. Против политиков, которые отказывались от депутатского иммунитета, применяли политические репрессии. Вспомним Юлию Тимошенко и Юрия Луценко. Именно депутатская неприкосновенность помогала проводить акции протеста — от "Украины без Кучмы" до обоих Майданов. Защищала граждан и независимые медиа. В условиях коррумпированного правосудия и зависимых от власти и олигархов силовых структур она сдерживала произвол.

Украина беременна авторитаризмом. Революция достоинства и война с Россией подорвали его основы. Мы получили пять лет неустойчивой демократии, которая не устраивала ни власть, ни общество. Теперь — до свидания! Если авторитаризм не получится построить у президента Зеленского, это сделает следующий. Он будет настоящим авторитарным правителем, имя которого мы пока не знаем. Как в начале 1999 года в России не знали имени Путина.

Именно 1999 год пришел на украинскую землю. Отмена неприкосновенности — сигнал элите, что ради заработка и грабежа нужно объединяться вокруг единого центра. Так было в РФ. Созданная под Путина партия "Единство" слилась с несколькими другими в "Единую Россию". "Слуга народа" — уже почти "Единая Россия". Если сольется с предыдущей элитой — ловушка для украинского народа закроется.

Наши Майданы выполняют важную функцию спасителя государственности. Способствуют тому, чтобы развитие происходило в украинских, а не российских границах. Поэтому Украину мы сохранили, а демократию — нет. Потому что необходим общественный запрос на свободу, а не на мессию, благосостояние и посадки.