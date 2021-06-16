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четверг, 17 июня 2021 06:16

Украине пообещали членство в НАТО

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"Украина станет членом НАТО и План действий по членству будет неотъемлемой частью процесса", - говорится в документе по итогам саммита стран Североатлантического альянса в бельгийском Брюсселе 14 июня.

До этого о намерениях принять Украину в союзники заявляли в 2008 году на съезде в румынском Бухаресте. 13 лет об этом не говорили.

Для вступления Киев должен продвигать принципы НАТО и реформы.

- Нужно вычистить коррупцию и соответствовать другим требованиям, чтобы выполнить План действий относительно членства. Сделаем все возможное, чтобы помочь Киеву в противостоянии с российской агрессией, - говорит президент США 78-летний Джо Байден после саммита. - Членство Украины будет зависеть от того, как проголосуют все члены Альянса. Их надо убедить.

- За несколько дней до саммита упоминания о Плане действий не было в декларации. Выгрызли в последний момент, - говорит министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, 40 лет. - За добрыми намерениями должны идти действия. Лучшее - предоставление Киеву ПДЧ в 2022 году. Мы уже сделали немало реформ. Не должны мириться с тем, что отдельные страны говорят о них, оправдывая свое нежелание раздражать Россию.

- Бесплодный саммит. НАТО вновь отказалось реагировать на агрессивные действия России в Черном море. По Украине повторили слова 2008 года, - говорит 49-летний Михаил Самусь из Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам

- Нам говорят заниматься реформами. Но План действий по членству и является инструментом, который помогает стране подготовиться. Вместе с экспертами НАТО позволяет проверить - какие конкретно изменения нам еще надо сделать. Нет никакой причины не дать его.

Следующий саммит НАТО состоится в Вильнюсе в 2023 году.

- Возможно, тогда получим ПДЧ. Если сменится руководство стран, которые выступают против. Прежде всего в Германии, - продолжает Самусь. - Реформы делаем. Сейчас рассматривают закон о национальном сопротивлении. Строим систему территориальной обороны. Наш Центр предлагает отменить советский призыв и ввести короткий для всего населения. Продолжается реформа штабов, которые наиболее соответствуют стандартам армий НАТО. Операция Объединенных сил на Донбассе - это тоже натовский подход, а не советский, когда воевали только штатные подразделения. Приняли закон о разведке. На заключительном этапе работа над законопроектом об СБУ. Обновляется оборонная промышленность. Госпредприятия смогут получать инвестиции и разрабатывать продукцию для украинских войск и на экспорт.

- С подачи власти катится волна ура-победы относительно саммита. Но ничего не произошло. Заявление, что Украина станет членом Альянса - риторическое, - говорит эксперт по международным отношениям 51-летний Владимир Горбач. - Власть и президент Зеленский назойливо обращаются к западным партнерам: "Когда мы будем в НАТО? Почему не получили ПДЧ?" Заявление Альянса - ответ на их придирчивость.

До этой декларации мы еще могли надеяться на вступление в Альянс без ПДЧ при неординарных обстоятельствах. Этого не будет. Короткий путь для нас закрыт.

Автор: Дмитрий КНЯЖИЧ, Ирина ЛЕВИЦКАЯ
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