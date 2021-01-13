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четверг, 14 января 2021 06:51

Украине могут дать кредит несмотря на срыв реформ

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11 января миссия Международного валютного фонда возобновила работу в Украине. Должна пересмотреть условия сотрудничества. Из-за пандемии будет действовать в онлайн-режиме.

9 июня 2020-го фонд утвердил программу кредитования для Украины - $ 5 млрд на 18 месяцев. $ 2,1 млрд получили сразу. До конца года должны поступить еще две части по $ 700 млн. Но выплаты заморозили из-за решения Конституционного суда. 27 октября он признал недействительной статью Уголовного кодекса о недостоверном декларировании доходов чиновниками. Впоследствии Верховная Рада вернула уголовную ответственность за ложь в отчетах о прибыли, значительно ее ослабив.

- Ожидаем продуктивных переговоров. Правительство поддерживает курс реформ и последовательно внедряет европейские нормы, - говорит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, 45 лет. В декабре он говорил, что надеется на транш в феврале-марте 2021-го.

- Пересмотр программы касается выполнения наших обязательств, - рассказывает экономист Борис Кушнирук, 55 лет. - Украина не смогла вовремя провести судебную реформу. Поэтому представители Фонда общаются с властью о новом сроке ее внедрения. Верховная Рада приняла государственный бюджет с раздутым дефицитом (246,35 млрд грн - почти 5,5% ВВП. - ГПУ) и преувеличенными прогнозами доходной части (1,092 трлн грн. - ГПУ). Миссия ставит вопрос - когда планируется пересмотр государственного бюджета? Какие расходы могут сократить?

МВФ требует независимости Национального банка, реформирования энергетического сектора. А также судебной и медицинской реформ, которые по представлению президента Зеленского фактически блокируются.

Но МВФ может закрыть глаза на этот саботаж. Предоставить транш, чтобы во время пандемии не пострадали украинцы. Однако может и проявить принципиальность. Скорее всего, Украина получит часть кредита в феврале-марте в качестве поощрения.

Без поддержки от МВФ дефолта не будет. Украине есть чем покрыть свои кредитные обязательства. Золотовалютных резервов хватает. Но без денег фонда не сможем профинансировать дефицит бюджета. Ближайший транш пойдет именно на это.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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