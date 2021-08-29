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воскресенье, 29 августа 2021 09:29

Сегодня Украина чтит героев войны с Россией

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Сегодня Украина чтит героев войны с Россией
Украинских военных обманули и расстреляли в "зеленом коридоре" под Иловайском в августе 2014 года. Фото: facebook.com/getgoingua

29 августа - День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Этот день приурочен событиям Иловайской операции 2014-го на Донбассе.

18 августа 2014 года украинские военные вошли в город Иловайск Донецкой области. Взяли под контроль часть города. Российские войска зашли в тыл украинской группировки с территории РФ 23 августа. Пересекли границу в районе Амвросиевка-Белояровка, Краснодона и Новоазовска.

Действовали одновременно на четырех направлениях. Украинские войска оказались в окружении. Враги вышли в Мариуполь, отбросили украинские войска в Северского Донца.

В течение двух недель в районе Иловайская шли бои. Российские войска смогли сломить сопротивление и заставить отступать.

В ночь на 29 августа Путин обратился к "силам ополчения" с призывом открыть гуманитарный коридор для украинских военных, оказавшихся в окружении.
29 августа в 6:00 утра российский офицер прибыл в Многополье и сообщил украинской стороне, что выход должен происходить без оружия. В 8:15 украинские военные организованными колоннами начали движение из города по предварительно договореной с российской стороной маршрутам. Но прицельно расстреливала русская артиллерия.

Во время прорыва украинская армия понесла тяжелые потери - до половины от общего числа потерь за все время АТО.

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По данным Военной прокуратуры, суммарные потери в зоне Иловайская с начала наступления на город 10 августа и до начала прорыва из котла 29 августа 2014 года составляют 366 погибших, 429 раненых, 128 пленных, 158 пропавших без вести.

Провели оперативное следствие и собрать около 100 тыс. вещественных доказательств.

Суды и расследования трагедии продолжаются. Анализ боевых действий в районе Иловайская после вторжения российских войск 24-29 августа 2014 года также опубликован на сайте Министерства обороны Украины.

Бои под Иловайск стали одним из переломных моментов войны на Донбасе. Вооруженные силы Украины потеряли инициативу и перешли от атаки к обороне. Тяжелые потери побудили украинское руководство к заключению Минского перемирия в рамках контактной группы Украина-Россия-ОБСЕ с привлечением представителей российских боевиков.

В штурме Иловайска в Донецкой области в августе 2014 года не было необходимости. Об этом сказал бывший начальник Генерального штаба, генерал армии Украины Виктор Муженко.

"Я был с самого начала против этого. И против усиленного внимания в СМИ. Эта операция не имела того значения, которое ей уделяли. Тогда планировали освобождать Луганск. Не было бы Иловайска - был бы освобожден Луганск. А если бы освободили Луганск, то не было бы никакого ЛНР. Мы уже занимали доминирующие высоты в Камброде, с которого весь Луганск был как на ладони. Даже при уходе мы должны были закрепиться по левому берегу реки Лугань. А в итоге откатились аж за Северский Донец к Счастью и Станице Луганской.

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Дата
29
августа

Сегодня Украина чтит героев войны с Россией

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