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Муженко говорит, штурм Иловайская был не нужен, а затеяло его МВД

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Муженко говорит, штурм Иловайская был не нужен, а затеяло его МВД
Генерал заявил, что "это была инициатива руководства МВД". Фото: Facebook.com/v.muzhenko

В штурме Иловайска в Донецкой области в августе 2014 года не было необходимости. Об этом сказал бывший начальник Генерального штаба, генерал армии Украины Виктор Муженко в интервью "День".

"Я был с самого начала против этого. И против усиленного внимания в СМИ. Эта операция не имела того значения, которое ей уделяли. Тогда планировали освобождать Луганск. Не было бы Иловайска - был бы освобожден Луганск. А если бы освободили Луганск, то не было бы никакого ЛНР. Мы уже занимали доминирующие высоты в Камброде, с которого весь Луганск был как на ладони. Даже при уходе мы должны были закрепиться по левому берегу реки Лугань. А в итоге откатились аж за Северский Донец к Счастью и Станице Луганской.

В этом штурме не было необходимости. Он нам ничего не давал. Конечно, это был узел, через который шли поставки техники и вооружения из России. Но когда мы перерезали железную дорогу в районе Кутейниково (а Иловайск выше), в штурме Иловайская не было смысла. Идти на окружение Донецка за счет Иловайска - это был самый ресурсно затратный и опасный вариант с военной точки зрения", - сказал Муженко.

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Генерал заявил, что "это была инициатива руководства МВД".

"Там были добровольческие батальоны, которые ни Генеральному штабу, ни штабу АТО не подчинялись. Руководству АТО не было известно точное количество бойцов. Батальон МВД "Азов" зашел в Иловайск и вышел, "Шахтерск" зашел и вышел. То есть была дезорганизация, отсутствующее управление и планирование боя, не было налажено взаимодействие. И в результате - хаос. Неполные роты назывались батальонами. С военно-профессиональной точки зрения ни командование, ни личный состав к военным действиям подготовленными не были", - рассказал Муженко.

Согласно выводам экспертов и доказательствам, единственным фактором, который привел к гибели украинских воинов под Иловайском, является военная агрессия ВС РФ, сообщал офис генерального прокурора.

В ночь с 23 на 24 августа 2014-го состоялось самое масштабное прямое вторжение вооруженных сил страны-агрессора РФ на территорию Украины и дальнейшее совершение ими военных преступлений. На тот момент войска ВС РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп: 3,5 тыс. человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМД, до 60 орудий, до 45 минометов и пять противотанковых ракетных комплексов.

Российские войска обстреляли украинских воинов. Убили 366 военных, 429 получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен.

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