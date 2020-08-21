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6-ая годовщина Иловайской трагедии: прокуратура назвала масштаб военных преступлений России

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6-ая годовщина Иловайской трагедии: прокуратура назвала масштаб военных преступлений России
Прокуратура исследовала причины трагедии. Фото: "Резонанс"

Департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора исследовал обстоятельства Иловайской трагедии, причины и последствия этих событий.

"Согласно выводам экспертов и комплекса других полученных доказательств, единственным фактором, который привел к трагическим событиям в Иловайске, является военная агрессия ВС РФ. В ночь с 23 на 24 августа 2014 состоялось самое масштабное прямое вторжение вооруженных сил страны-агрессора на территорию Украины и дальнейшее совершение ими военных преступлений. На тот момент силы ВС РФ состояли из 9-ти батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМД, до 60 орудий, до 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов", - сообщает офис генпрокурора.

Критическое соотношение военных сил Украины в районе г. Иловайск с подразделениями ВС РФ и представителей незаконных вооруженных формирований составляло: личный состав - 1 к 18; танки - 1 к 11, бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24.

24-25 августа батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", Нацгвардии "Донбасс" и силы сектора "Б" попали в окружение.

26-28 августа между руководством АТО и Генштабом ВС РФ начались переговоры относительно гарантий безопасных гуманитарных коридоров для выхода из окружения бойцов ВСУ и других военных формирований Украины.

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29 августа по приказу командования Генерального штаба ВС РФ российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных вместе с тремя пленными российскими десантниками во время выхода сил АТО. Российские военные и подконтрольные им формирования совершили убийства раненых украинских военнослужащих, которые в результате полученных травм не сопротивлялись. Это является военным преступлением.

"Таким образом, было совершено вероломное убийство 366 украинских воинов, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен. По результатам расследования агрессивной войны РФ против Украины в целом в настоящее время привлечены к уголовной ответственности за совершение указанных преступлений 110 человек, в том числе 68 граждан РФ, среди которых 21 министр. Указанные лиц объявили в розыск", - говорится в сообщении.

В Офис прокурора Международного уголовного суда передали информацию о собранных доказательствах совершения военных преступлений. Следователи Главного следственного управления СБУ продолжают сбор доказательств и установление всех виновных лиц.

18 августа 2014 украинские войска предприняли третью попытку взять под контроль Иловайск. Однако имеющихся на фронте сил было недостаточно для штурма города, и командование приняло решение стянуть под Иловайск добровольческие батальоны и несколько только доукомплектованных тактических групп ВСУ.

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