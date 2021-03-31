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четверг, 01 апреля 2021 06:51

Украина должна превзойти боевой потенциал России

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- В новой Стратегии военной безопасности мы отказываемся от гонки вооружений с РФ. Но для отражения агрессии нам надо превзойти боевой потенциал противника, - говорит военный эксперт 55-летний Олег Жданов. - Иначе у нас не будет шансов вернуть оккупированные территории неважно каким путем - дипломатическим или военным. Если покажем России слабость, она никогда не пойдет на уступки. И будет оказывать давление до установления полного контроля над Украиной.

25 марта президент Владимир Зеленский подписал Стратегию военной безопасности.

"Российская Федерация остается военным противником Украины, который осуществляет вооруженную агрессию, временно оккупировал территорию Автономной Республики Крым и города Севастополь, территории в Донецкой и Луганской областях. Системно применяет военные, политические, экономические, информационно-психологические, космические средства. Они угрожают независимости Украины" , - говорится в документе.

Основным риском в стратегии назвали несостоятельность Украины обеспечить отпор и сдерживание РФ, учитывая разницу военных потенциалов стран. В то же время отметили, что Киев не имеет целью достичь военного паритета с Москвой. Мол, это привело бы к чрезмерной милитаризации государства.

- Сомнительный документ. Не содержит методов реализации положений, - продолжает Жданов. - Непонятна позиция президента по обороноспособности страны. Не прописаны технологический уклад Вооруженных сил и основные направления развития. Есть фраза, что мы стремимся вступить в Североатлантический альянс. Но нет ни даты подачи заявки, ни сроков выполнения, ни планов. Документ должен очерчивать модель украинской армии. Мы даже не знаем, что строим.

По сути эта стратегия отменила Военную доктрину 2015 года. А новая не представлена. Доктрина пишется на основе стратегии.

- Военную стратегию Великобритании обнародовали неделей ранее. Она тоже определяет Россию основным противником, - поясняет журналист 44-летний Юрий Бутусов изданию "Радио Свобода". - Документ перечисляет возможные методы противодействия агрессору, описывает направления развития оборонного комплекса в каждой отрасли, называет дату и содержит ссылки на прикладные документы, детализирующие алгоритмы действий в условиях угроз. Стратегия, которую объявил Зеленский, фактически является его внешним политическим и военным курсом. Это такая импрессионистская картина. По ней видно кто враг, но все остальное - можно увидеть, кто что захочет. Никакой четкости. Война продолжается семь лет, мало объявить Россию противником. Нет понимания, какими могут быть изменения армии и спецслужб в соответствии с конфликтом на Донбассе.

Автор: Дмитрий КНЯЖИЧ
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01
апреля

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