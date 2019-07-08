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вторник, 09 июля 2019 07:15

У Бога верь, только Богу не верь

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Счастье как черт, кого захочет, на того и нападет. В политике так же. В этом году в Украине оно вроде у партии "Слуга народа", которой до сих пор никто не видел. Неизвестно, что это за штука - всем головам голова или голова с длинными ушами, а невод забросили большой - и таки удача на сковороде.

Хотя хвастовства полные сумки, а в сумках пока пусто. Уже и на месийке обжигались, и шапкокрад обманул было, и дама с косой в кризис как в змеиную пасть втягивала, но уроки забываем. Ловимся на новенькое с радостью. Ничего, что рябое на виду, зато кости в ладу. Чтобы рыбу есть, надо в воду лезть, вот и лезем. А если придется на дно сесть? Но мы и к этому уже привыкшие.

До сих пор вроде "Слуг народа" с Зеленским связывали. Как в фильме. А поскольку у президента главная интрига - молчание, а говорят эксперты, то как гром среди ясного неба для всех, кто под телячий восторг готов отдать "Слуге" не только голос, но и душу, прозвучала готовность любой ценой послушать МВФ и Сороса продавать украинские черноземы. И от кого? От тех, кто в землице ни бе, ни ме, ни кукареку. Для кого она, что золотник на торжище. Такое фактически слепое народное доверие - а здесь из самого сердца "Слуги" такой каинов знак.

Появилась новая КПСС, то бишь РСДРП (Российская социал-демократическая рабочая партия. - ГПУ), которая обещала землю крестьянам, фабрики и заводы рабочим, мир избам и войну дворцам. Не в смысле партийной идеологии, а в смысле обещаний.

Есть ли сейчас в Украине земельная проблема? Да. После кучмовской колковизации прошло 20 с лишним лет. Многие владельцы паев ушли в мир иной. Их землица или гуляет безнадзорно, или в руках наследников, которые не обрабатывают ее, но не могут продать. В аренду ее не берут, а рынка продажи не узаконен. Государство должно создать земельный банк и выкупать такую ​​землю, но это пока на стадии разговоров.

Продажа земли нужна. Но "Слуга народа" ведет речь не об этом. Международным транснациональным компаниям нужны украинские черноземы в больших масштабах. Они через МВФ требуют узаконить в Украине всеобъемлющую продажу земли - и это при условии, что такой рынок невозможен из-за недостатка средств у людей, живущих с ней. Государство не готово ни технически, ни финансово к такой модели. Пойти на продажу земли с молотка значит уничтожить и государственность, и само государство. Сколько бы кто ни ссылался на мировой опыт, мокрую печать к тыкве не приложу. "Слуга народа" хочет золотым шилом пробить земельную стену нашей независимости. От МВФ получаем фигу на вербе, а ему - давай все, что у нас самое дорогое.

Говорят: не разбив яйца, а не пожаришь яичницу. Может, попробовать? Он же в Польше, в Венгрии, в Словакии. У всех своя судьба, а без нее и по грибы не ходят. У поляков другая традиция - жить не общиной, а особняком. Им $ 82 млрд на все реформы дали даром. У венгров и словаков тоже не без помощи из Брюсселя все делалось. У нас все пустили по кольях - и где уже тот севооборот? Но и не в этом дело.

Как в обобранной офшорами и поборами стране начать то, что больших денег не даст, но без больших денег все потеряет? Данилюк может танцевать под дудку МВФ, Разумков его слушает и верит, а зачем эта затея Зеленскому, которому народ поверил? Чертов Ефим - и из воды выйдет сухим, но не в Украине.

Мы отбежали от клановой многопартийности, но не лучше будет и монопартийность виртуально-перебижчицкой "Слуги". Уж имели моновласть ригов и рошенов, мало показалось или как?

Я симпатизирую Зеленскому, хоть и не являюсь его фанатом. Но одно дело Зеленский и совсем другое - его команда и партия, которую мы еще не знаем ни в профиль, ни в анфас и которая вобрала в себя многое из остатков того, что мы на выборах забраковали и выбросили в политический мусор. Иметь снова единственную правящую партию - для чего повторять советский эксперимент? Большой невод в грязной воде - это еще не всегда большая рыба. Не получится ли из того Федот, да не тот? СИз единодушия часто выскакивают разные стаи. Иногда те, которые и сами о себе не все знают. Даже добрый царь не всегда может утолить аппетиты своих бояр, которые плавают, как пончики в масле. А мы якобы живем в демократии, где цари и бояре возникают неизвестно откуда, и что с этим потом делать? 28 лет крутимся в этом аду, как вьюны на сковородке. И дальше так?

Народ говорит: в Бога верь, только Богу не верь, а больше на себя надейся, святые хлебом не накормят. А любая партия - не бог и не сонм святых.

У меня нет никакого намерения настраивать против "Слуги народа", Зеленского или Разумкова. Просто не хочу, чтобы мы еще раз наступали на одни и те же грабли, которые лежат на пути Украины к успеху. Успех убегает от нас. Соседи давно уже перешагнули уровень последнего советского года, а мы на треть от него и за полвека от того, что имеют сегодня Беларусь и Польша. Почему у нас как не одно, так другое? Почему у Украины судьба отрезанного ломтя, а не хлеба для всех? Кто забил нам так мозги, что отстаем не только от времени, но и от возраста? Когда отправим на пенсию свои надежды, а поставим у руля свои головы и руки? Все эти вопросы некому-то другому, только самим себе. Каждый из нас в отдельности и все вместе мы мудрее кандидатов в наши поводыри, если заставим работать свои мозги.

Автор: Иван БОКИЙ
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