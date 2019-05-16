Трамп отзывает посла США в Украине

Администрация президента США Дональда Трампа отозвала из Украины посла 60-летнюю Мари Йованович. 20 мая она возвращается в Вашингтон. До назначения нового главы дипломатической миссии в Киеве его обязанности будет исполнять временный поверенный. Кандидатуру еще не выбрали. Йованович назначили в августе 2016-го.

- Позорное решение отозвать Йованович является политическим заказом и шагом Администрации против профессиональных сотрудников Госдепартамента, - говорит 79-летний Стени Хойер, лидер Демократической партии, имеющей большинство в Палате представителей американского парламента.

5 марта 2019 года Йованович раскритиковала украинские реформы в борьбе с коррупцией. Предлагала восстановить статью о незаконном обогащении, которую Конституционный суд отменил 27 февраля. Требовала заменить антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого. 20 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью американскому изданию "ХиллТВ" заявил, что Мари Йованович якобы в 2016-м передала ему список лиц, которых просила не подвергать уголовному преследованию. В Госдепе США эти слова назвали "откровенной выдумкой".

- Мы не заинтересованы ссориться со Штатами. Они с нами тоже. Отставка Йованович - внутренние американские разборки. Дональд Трамп начал предвыборную кампанию (США будут выбирать президента 3 ноября 2020-го. - ГПУ), - говорит политолог 39-летняя Лилия Брудницкая.

- Трамп делает все, чтобы остаться у власти и дискредитировать оппонентов. Провоцирует демократов, к партии которых принадлежит Йованович. А действующая украинская власть, подыгрывая Трампу, работает прежде всего на себя. Недостаточную борьбу с коррупцией Порошенко и Луценко могут "повесить" на Йованович и демократов.

Думаю, временный поверенный будет креатурой демократов, но под существенным контролем Администрации Трампа. Изменений в наших отношениях с Америкой не будет. Украина имеет большой внешний долг, вооруженный конфликт на Донбассе и аннексированный полуостров. Все это толкает нас к плотной координации действий с сильным партнером.

- Важно, кто придет вместо Йованович на должность. Это будет отражать отношение Соединенных Штатов к нашему государству, - говорит директор Международного института демократии Сергей Таран, 49 лет. - Если американцы рассматривают Украину как тестовую площадку для реформ, новым послом должен стать приближенный к Демократической партии человек. Если же главная цель в сотрудничестве с Киевом - развитие сильной украинской армии и защита от России, посол будет из числа республиканцев.

Во времена Йованович в должности было много внешнеполитических достижений. Например, США предоставили летальное оружие Украине, ракетные комплексы "Джавелин", при ее содействии.