Трамп отзывает посла США в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 4005
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 42880
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 954
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1341
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2115
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 756
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 333
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6364
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Просмотров: 7470
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Просмотров: 1845
Фото
Все фото
3
2
3
2
2
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Как найти добросовестного работника
Как найти добросовестного работника
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 315
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
1 Просмотров: 567
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
Просмотров: 1701
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9369
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1323
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
16 мая 2019
Просмотров: 243
Все сходиться
Ця весна якась неправильна вдалася. А воно й без того весною вистачає печалі, бо в цей час не все сходиться так, як ти ждеш і хочеш. Не сходиться ...
пятница, 17 мая 2019 06:40

Трамп отзывает посла США в Украине

  Комментировать

Администрация президента США Дональда Трампа отозвала из Украины посла 60-летнюю Мари Йованович. 20 мая она возвращается в Вашингтон. До назначения нового главы дипломатической миссии в Киеве его обязанности будет исполнять временный поверенный. Кандидатуру еще не выбрали. Йованович назначили в августе 2016-го.

- Позорное решение отозвать Йованович является политическим заказом и шагом Администрации против профессиональных сотрудников Госдепартамента, - говорит 79-летний Стени Хойер, лидер Демократической партии, имеющей большинство в Палате представителей американского парламента.

5 марта 2019 года Йованович раскритиковала украинские реформы в борьбе с коррупцией. Предлагала восстановить статью о незаконном обогащении, которую Конституционный суд отменил 27 февраля. Требовала заменить антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого. 20 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью американскому изданию "ХиллТВ" заявил, что Мари Йованович якобы в 2016-м передала ему список лиц, которых просила не подвергать уголовному преследованию. В Госдепе США эти слова назвали "откровенной выдумкой".

- Мы не заинтересованы ссориться со Штатами. Они с нами тоже. Отставка Йованович - внутренние американские разборки. Дональд Трамп начал предвыборную кампанию (США будут выбирать президента 3 ноября 2020-го. - ГПУ), - говорит политолог 39-летняя Лилия Брудницкая.

- Трамп делает все, чтобы остаться у власти и дискредитировать оппонентов. Провоцирует демократов, к партии которых принадлежит Йованович. А действующая украинская власть, подыгрывая Трампу, работает прежде всего на себя. Недостаточную борьбу с коррупцией Порошенко и Луценко могут "повесить" на Йованович и демократов.

Думаю, временный поверенный будет креатурой демократов, но под существенным контролем Администрации Трампа. Изменений в наших отношениях с Америкой не будет. Украина имеет большой внешний долг, вооруженный конфликт на Донбассе и аннексированный полуостров. Все это толкает нас к плотной координации действий с сильным партнером.

- Важно, кто придет вместо Йованович на должность. Это будет отражать отношение Соединенных Штатов к нашему государству, - говорит директор Международного института демократии Сергей Таран, 49 лет. - Если американцы рассматривают Украину как тестовую площадку для реформ, новым послом должен стать приближенный к Демократической партии человек. Если же главная цель в сотрудничестве с Киевом - развитие сильной украинской армии и защита от России, посол будет из числа республиканцев.

Во времена Йованович в должности было много внешнеполитических достижений. Например, США предоставили летальное оружие Украине, ракетные комплексы "Джавелин", при ее содействии.

Автор: Ангелина КОВАНДА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Трамп отзывает посла США в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали армейские фото красавиц из Украины и НАТО
Показали армейские фото красавиц из Украины и НАТО
10
 Просмотров: 66125
Британка пародирует откровенные фото моделей
Британка пародирует откровенные фото моделей
5
 Просмотров: 48478
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
23
 Просмотров: 42898
ТОП-15 самых эффектных образов на открытии Каннского фестиваля
ТОП-15 самых эффектных образов на открытии Каннского фестиваля
15
 Просмотров: 35668
Тела разбросало по дороге: на трассе возле села погибли люди
Тела разбросало по дороге: на трассе возле села погибли люди
4
 Просмотров: 28350
Комментарии
Украинским работодателям приходится конкурировать с польскими
Украинским работодателям приходится конкурировать с польскими Просмотров: 18
Филарет обвинил Епифания в измене
Филарет обвинил Епифания в измене Просмотров: 1728
Детей превращают в поколение ненужных людей
Детей превращают в поколение ненужных людей Просмотров: 9
Президент подписал закон о языке
Президент подписал закон о языке
Мэр Харькова выступил против декоммунизации
Мэр Харькова выступил против декоммунизации Просмотров: 1431
Больше всего комментируют
11
Коломойский вернулся в Украину - журналист
5
Порошенко подписал закон о языке
5
Закон о языке опубликовали в "Голосе Украины"
4
Инаугурация Зеленского: Парубий назвал решающую дату
3
Показали видео падения 500-километрового астероида на Землю
Голосов: 492
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua